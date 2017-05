Se llevaban el auto con su hija adentro: "Sacala que no me sirve", le dijo uno de los ladrones

Una mujer forcejeó con ladrones, rescató a su beba del auto en el que viajaban y logró evitar que le robaran el vehículo cuando llegaba a su casa en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, informaron hoy fuentes policiales.

"Sacá a la nena que no me sirve", dijo uno de los ladrones a la mujer durante el intento de robo, contó a Télam el esposo de la víctima del asalto, Martín Quevedo.

El asalto ocurrió el lunes por la tarde cuando la mujer llegaba a su casa, ubicada en la calle Peña al 1300, en su auto Peugeot 308, con su hija de 9 meses sentada en la silla para bebés en el asiento trasero.

"Invertí en seguridad privada y me robaron igual. Ya es la segunda vez que me pasa. La tercera quizás no la contamos", subrayó Quevedo.

La mujer fue sorprendida por dos ladrones armados que pretendieron robarle el auto y con los que mantuvo un forcejeo y rescatar a su hija, mientras que los delincuentes escaparon sin lograr el cometido.

En la comisaría de Banfield se analizaban hoy las cámaras de seguridad de la comuna en busca de una pista que les permita dar con los delincuentes, apuntaron fuentes policiales.

"Estoy pensando en mudarme de Banfield, porque no podemos más estar acá. También pago seguridad privada y seguimos así de igual. Cuando me robaron ni un patrullero vino a ayudarnos", dijo el marido de la mujer.