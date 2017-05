Sampaoli piensa en algunos nombres que generarán sorpresa

Jorge Sampaoli, quien será el técnico del seleccionado argentino de fútbol, piensa en convocar a cuatro jugadores que causarán cierta sorpresa.

El primero de ellos es Mauro Icardi, quien viene siendo figura en el Calcio pero que sus cuestiones personal venían privándolo de una convoctaria.

En tanto que los otros serían el ex River Emanuel Mammana (Lyon), el ex Pincha Enzo Pérez (Valencia) y el ex Boca Leandro Paredes (Roma).

Cabe destacar que acompañarán al entrenador Matías Manna, Lionel Scaloni (asistentes), Jorge Desio (preparador físico) y Martín Tocalli (entrenador de arqueros).