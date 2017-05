Desde el Congreso instan a Arribas "a aportar todas las pruebas"

El senador radical Juan Carlos Marino remarcó la necesidad de que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia brinde información "para determinar su inocencia o no"

El senador radical Juan Carlos Marino, quien preside la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia, instó hoy al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a "aportar todas las pruebas que necesita la Justicia" en el caso Odebrecht, "para determinar su inocencia o no".

Marino formuló estas declaraciones luego de que el jefe de los espías anunció que no se presentará hoy a esa comisión, adonde fue convocado para dar explicaciones sobre la acusación en su contra que realizó el arrepentido Leonardo Meirelles ante la Justicia por el caso "Lava Jato".

"La comisión se va a reunir igual aunque no se presente y se leerán notas que Arribas envió... Yo soy oficialismo, pero no soy alcahuete de nadie. Presido la Comisión, pero no soy mayoría, la mayoría la tiene la oposición", destacó el legislador.

En declaraciones a la prensa, Marino enfatizó que "lo que tiene que Arribas es aportar todas las pruebas que necesita la Justicia para determinar su inocencia o no".

"En primera instancia fue sobreseído y ahora hay una nueva presentación por el caso Meirelles. Sugiero que rápidamente aporte las pruebas a la Justicia", añadió el legislador de la UCR.

Puntualizó luego: "Y que la Justicia actúe con absoluta rapidez, que reúna todos los elementos necesarios, y si la Justicia determina Arribas no tiene responsabilidad seré el primero en felicitarlo y si es responsable, pediré su renuncia al cargo".

Marino recalcó que él "ha sacado del oscurantismo" a la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, y calificó a esa comisión de "absolutamente transparente".