La mujer que se le plantó a Guillermo Moreno: "se robaron el país, ladrones"

Vio al ex funcionario kirchnerista caminando cerca de la Embajada de Estados Unidos y decidió decirle lo que pensaba sobre su figura

No la intimidó que el ex funcionario caminara junto a un hombre de seguridad. De ninguna manera. "Se robaron el país, ladrones, el país se robaron", le decía mientras lo increpaba en la calle, cerca de la Embajada de Estados Unidos.

La escena fue protagonizada por una mujer que no quiso guardarse nada de lo que pensaba cuando vio a Guillermo Moreno caminando en la vía pública. "La plata no me alcanza hace diez años", le cuestionó, a lo que el ex secretario de Comercio le respondía que a él no debía reprocharle nada.

Una mujer, con mucho ovario, increpó a Guillermo Moreno en la calle y le canto las cuarenta! #NoVuelvenMás pic.twitter.com/IRu4z2zci4 — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) 17 de mayo de 2017

"¿Ah, no?, si te veía por la pantalla cómo amenazabas a los periodistas. Como ciudadana me molesta", insistió la mujer, mientras Moreno intentaba alejarse del lugar.