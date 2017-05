"La presencia de Boudou y D'Elía es un límite"

Así lo señaló el intendente Ariel Sujarchuk, cuestionando la invitación de ambos dirigentes a un acto

El intendente del municipio de Escobar, Ariel Sujarchuk, afirmó hoy que el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex dirigente piquetero Luis D'Elía "son un límite" para muchos jefes comunales del Conurbano bonaerense en la renovación del peronismo, por lo que les pidió que "tengan la humildad de correrse" de la escena política.

Sujarchuk, que fue uno de los intendentes que ayer decidió no concurrir a un acto que se realizó en un centro cultural porteño para avanzar en la unidad del peronismo, reclamó que "aquellos que no representan el caudal electoral o, todo lo contrario, generan mucho menos de lo que restan, tengan la humildad de correrse a un costado y dejen el espacio a aquellos que tengan la vocación de ser candidatos".

En declaraciones a la prensa, el dirigente reveló que muchos intendentes creen que "la presencia de algunos actores políticos que se habían sumado a ese acto no contribuían al proyecto" que están "elaborando para la renovación política del peronismo".

"Hay que ser mucho más inteligente, más humilde y dialogar antes de llegar a estas puestas en escena que generan unas incomodidades que terminan siendo poco convenientes para el espacio político", indicó.

En este sentido, puntualizó que "la presencia de Boudou y de D'Elía es un límite para muchos intendentes", al tiempo que agregó que "algunos dirigentes también tienen algún reparo con (Gabriel) Mariotto, y otros con otros dirigentes".

"No es prudente lo que hicieron y mucho menos prudente lo que hicieron los que los invitaron sin consultar a los demás. Fue un encuentro que no salió como estaba planificado", reprochó el intendente, quien definió lo que pasó ayer en el acto encabezado por el diputado Máximo Kirchner como "una piedra en un camino lleno de vicisitudes".

En cuanto al rol de la ex presidenta Cristina Kirchner en la unidad del peronismo, subrayó que ella "primero tiene que expresar su voluntad de ser candidata", no obstante sostuvo que "influye en toda la política nacional: el que no lo quiera ver está mirando otro canal".