Venezuela: asesinaron a un joven de 15 años y son 43 los manifestantes muertos

El adolescente José Francisco Guerrero, de 15 años, murió hoy tras haber recibido un balazo ayer, cuando se encontraba cerca de una protesta contra el gobierno de Venezuela en el sector Sabaneta del estado andino de Táchira, en la frontera con Colombia, donde el presidente Nicolás Maduro ordenó el envío de 2.000 soldados y otros 600 agentes especiales luego que se produjeran saqueos y ataques contra instalaciones policiales y castrenses, informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El adolescente fue asesinado por un impacto de bala cuando iba a efectuar una compra que le había encargado su mamá, según difundió a través de un video en redes sociales la hermana de la víctima, Marialis Zambrano.

La bala entró por la espalda y salió por el abdomen de Guerrero, informó la corresponsal del diario El Nacional.

El joven fue operado anoche y nuevamente esta mañana en el Hospital Central. En la última intervención falleció. El impacto le destrozó los órganos internos.

La hermana del adolescente responsabilizó a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). "No se cansan de matar, no tienen hijos, no tienen familia, no tienen corazón. Los odio con toda mi alma, me lo quitaron, era un niño de 15 años", dijo.

Guerrero se convirtió en el muerto número 49 desde que a principios de abril la oposición comenzó a realizar protestas callejeras y marchas cotidianas para rechazar las políticas de Maduro, entre ellas la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Por su parte, el ministro de Defensa dijo haber "ordenado el traslado de 2.000 Guardias Nacionales a esa estado y 600 tropas de operaciones especiales para cumplir con la segunda fase del plan Zamora, en el más estricto apego a la Constitución y respeto de los derechos humanos".

"Hemos visto todos los ataques que se han perpetrado por los grupos violentos contra toda la infraestructura alimentaria. Yo pido a los dirigentes de oposición que realizan el llamado a la protesta a que rectifiquen y no sigan llamando a su gente a la calle", dijo Padrino, citado por el diario Ultimas Noticias y la agencia Reuters.