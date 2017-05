Ariana Grande presenta "Dangerous Woman" el 5 de julio en el DirecTV Arena

La joven cantante regresa a la Argentina tras su concierto en 2015

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande presentará su nuevo trabajo discográfico “Dangerous Woman” el miércoles 5 de julio, a las 21, en el DirecTV Arena, en la localidad bonaerense de Tortuguitas.

En el marco de la gira “The dangerous woman tour”, la joven representante del pop, que obtuvo varios reconocimientos en los que cuenta figurar en el primer lugar de los artistas Billboard, regresará a la Argentina después de su concierto en el 2015 con su “Hooney moon tour”.

Además, la joven logró tener simultáneamente tres canciones en el Top 6 Digital, convirtiéndose así en la primera mujer en lograrlo y la primera artista luego de Michael Jackson.

La carrera de Grande comenzó en la serie Infantil "Victorius", luego de la cual le crearon una propia llamada "Sam & Cat", en el 2013 lanzó su primer disco "Yours Truly" que tuvo como hits a "The Way", una colaboración con Mac Miller, "Baby I" y "Right There" con Big Sean.

Su segundo álbum fue "My Everything" que despegó con los hits "Problem" con Iggy Azalea, "One Last Time", "Break Free" y "Love me harder". Su último disco es "Dangerous Woman".