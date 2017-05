Infidelidad 3.0: aseguran que las nuevas tecnologías potencian el engaño amoroso

Mientras aún siguen los ecos por el chat de Scioli y Clerici, los expertos creen que la variedad tecnológica favorece al adulterio

| Publicado en Edición Impresa

Acaso tan antigua como el amor, la infidelidad hace tiempo que desvela a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, y mientras aún resuenan los ecos del escándalo de Scioli por los whatsapp entre él y la modelo Sofía Clerici que su pareja le encontró en el celular, ya casi nadie duda de que existe un antes y un después de las nuevas tecnologías en el universo del engaño amoroso. En los tiempos actuales, los mensajes por celular, el Facebook y los DM en Twitter se han convertido, a fuerza de consumo y cambios de hábitos, en el lenguaje por excelencia de la piratería amorosa.

No es nuevo pero si un fenómeno que no para de crecer. Así como se diversificaron las aplicaciones para promover encuentros de pareja o de pura “trampa”, también crecieron en los últimos años los sitios de contacto que se dirigen especialmente a aquellos que apuestan por el engaño sentimental. Ahsley Madison, Victoria Milan, Second Love o Gleeden, por mencionar sólo algunos ejemplos, tienen un éxito apabullante. Ashley Madison, por caso, es la segunda red social con mayor crecimiento después de Facebook y ya cuenta con más de 16 millones de usuarios en todo el mundo.

LAS PLATAFORMAS “INFIELES”

¿Cómo funcionan estas plataformas? En menos de un minuto uno puede registrarse y, previo pago de una cuota, ponerse en contacto con otra persona casada -o con compromiso estable- que quiera echar una canita al aire. La franja de edad que más suele acudir a estos portales es la que va desde los 30 hasta los 45 años (todo indica que la crisis del séptimo año de las parejas, más allá de la leyenda, tiene algo de fundamento). Según informan estas webs, el 87% de los usuarios nunca se divorcia pese a vivir su aventura. Es decir, que vuelven a su redil. Y ocho de cada diez tienen hijos.

“La aparición de la posibilidad de transgredir que nos dan las nuevas tecnologías potenció las conductas infieles”, asegura la psicóloga y sexóloga platense Susana Machado García, para quien las herramientas del universo virtual, y muchas veces su aparente anonimato, configuran las claves para entender la proliferación de sitios que promueven al engaño y la justificación de aplicaciones tecnológicas para intentar llevarlos a la práctica.

Según un informe realizado por la consultora TrialPanel, casi el 80% de los argentinos asume que las redes sociales han influido de alguna forma en sus relaciones personales, mientras que un 20%, entre los que se encuentran principalmente adultos mayores de 54 años, dice que no. Facebook lidera el ranking de las redes más usadas por los argentinos con un 89%, seguido de Whatsapp (76%), Youtube (57%), Google+ (38%) y finalmente Skype (30%). A través de ellas, el 67% de los internautas dice ver noticias, el 63% fotos o videos de sus amigos, el 59% “entabla” charlas, y el 57% comparte sus propias imágenes.

“Las mujeres argentinas buscan una aventura, entretenerse, un oxígeno a su propia relación de pareja -dicen en el sitio Ashley Madison-. En cambio los hombres buscan una aventura por falta de actividad sexual y para probar su autoestima”.

Para la psicóloga Mila Cahue, especialista en terapia de pareja, las nuevas tecnologías “son solo un instrumento, pero no la base en la que se asienta la relación. Y, como sucede con todos los instrumentos, podemos utilizarlos para bien o para mal. Ahora mismo, gran parte de las infidelidades tienen como causa las nuevas tecnologías. Casi nadie te dice: ‘encontré el ticket de un hotel en su bolsillo’, sino que se descubren con mensajes en el celular o llamadas extrañas”.

Así como se diversificaron las aplicaciones para promover encuentros de pareja, también crecieron los sitios de contacto que se dirigen especialmente a aquellos que apuestan por el engaño sentimental

En esta sintonía entra la mirada de Raúl Martínez Fazzalari, abogado experto en nuevas tecnologías y para quien “las herramientas tecnológicas nos han mejorado la vida en muchos aspectos, pero en cuestiones sentimentales y vínculos de pareja ha venido, casi por su cotidianeidad, a complicar las cosas. No se si se es más infiel que antes, pero sí que ahora hay muchas más opciones de serlo”.

De acuerdo al relato de los abogados expertos en informática y divorcio, más de la mitad de las separaciones por infidelidad las inician las mujeres, y en la mayoría de los casos la primera prueba es un SMS, la segunda un mail y en tercer lugar los chats y las redes sociales.

“Si las infidelidades siempre han sido una de las principales causas de rupturas -sostiene Machado- internet ha hecho que hoy lo sean mucho más, porque no sólo ofrece una inmediatez que antes no existía, sino también una sensación de inocuidad que no siempre lo es”.