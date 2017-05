Un comerciante irá a la Justicia por los grafitis

Hace 20 días había gastado 30 mil pesos para mejorar su local, en Diag. 80 y 6. Pero tiene nuevas pintadas

El dueño de una dietética situada frente a Plaza San Martín decidió mejorar la estética de su local pintando la cortina metálica del frente, para lo cual contrató operarios e invirtió 20 mil pesos. Eso fue hace aproximadamente 20 días, aunque la fachada reluciente duró menos que eso: el fin de semana pasado vándalos se la ensuciaron de nuevo, con grafitis que garabatearon con aerosol.

Harto de esta situación y de quejarse sin resultados, el damnificado, José Luis García (62), prometió que esta vez recurrirá a la justicia, radicando una denuncia penal por “daños”.

“En 10 años que llevo con este local me escribieron el frente más de 100 veces”, lamentó el propietario de la dietética que funciona en la emblemática esquina de 6 y 50, cuya indignación se vuelve más evidente cuando menciona que frente a su comercio hay una cámara municipal de seguridad.

En este punto direccionó sus críticas Centro al Monitoreo Público Urbano (MOPU), ya que “si hubieran estado mirando las cámaras deberían haber visto a los que me pintaron los grafitis y llamado a la Policía para que fueran a detenerlos en flagrancia”, analizó.

García indicó que las pintadas se hicieron en horas de la madrugada, aunque todavía no tiene claro si fue el viernes o el sábado.

“Lo que tengo bien en claro es que ensuciaron con aerosoles las persianas y la pared del frente”, resaltó García, sin pasar por alto que no es el único comerciante afectado por el fenómeno: “Lo mismo ; hicieron con otros locales de la zona, tanto por calle 6 como por diagonal 80”, contó.

“es una locura”

Sin poder abstraerse del fastidio que le causa ser la víctima repetida de estos ataques, el dueño de la dietética consideró “una verdadera locura” que los vándalos “vengan haciendo lo mismo por toda la ciudad”, sin ningún tipo de sanciones.

“En mi caso, hacía 20 días que había hecho pintar las cortinas del negocio. Gasté 20.000 pesos y otros 10.000 porque hice poner cartelería nueva en la parte superior, todo para embellecer la imagen de mi comercio. ¿Y de qué me sirvió?, si después me lo volvieron a ensuciar”, reflexionó, antes de agregar, en el mismo tono: “Yo cumplo pagando todos los impuestos, pero no tengo garantías, ni de seguridad ni de que no atenten contra mi propiedad privada”.

Por eso confirmó que en las próximas horas recurrirá a la justicia para radicar una denuncia penal por daños y espera que, a consecuencia de esa presentación, se investigue si al momento del hecho “el MOPU estaba monitoreando lo que pasaba en mi local”.

“De ser así, los que me provocaron este daño tienen que estar filmados y debe determinarse la responsabilidad que tienen quienes deben monitorear lo que registran las cámaras y no avisaron a la Policía”, agregó el comerciante.

Sin perder la ironía, García se quejó porque los grafitis “llaman más la atención que los carteles de publicidad”.

Por último, anticipó el dueño de la dietética que “si mi queja ante la Justicia no prospera, posiblemente me reúna con propietarios de otros comercios cercanos al mío para hacer un reclamo conjunto por el tema”.