Independiente superó a Deportivo Camioneros por penales

Independiente superó hoy a Deportivo Camioneros, del Federal B, por penales (5-4) tras igualar 0-0 en el estadio Centenario de Quilmes, en un encuentro correspondiente a los 32avos. de final de la Copa Argentina.

Leandro Fernández, Diego Rodríguez, Martín Benítez, Ezequiel Barco y Gustavo Toledo convirtieron para el 'Rojo' y Maximiliano Meza falló, mientras que Jorge González, Jonatan Campo, Jonathan Argarañaz y Sebastián Álvarez anotaron para el 'Verde' y Darío Gianaschi junto con Juan Navarro fallaron los suyos.

Los dirigidos por Ariel Holan salieron de entrada a poner las condiciones de juego: posesión, transiciones rápidas de defensa a ataque y verticalidad desde los pies de Walter Erviti y Maximiliano Meza en el mediocampo.

De esta manera, a los tres minutos Lucas Albertengo se metió entre los centrales y definió bárbaro ante la salida del arquero Leandro Evangelisti aunque, si bien la pelota ingresó, el árbitro Ariel Penel no convalidó el gol porque entendió que el total de la circunferencia no cruzó la línea en su totalidad.

Por su lado, Camioneros atinó a defenderse en el límite de la mitad de la cancha, con Franco Cáseres y Jorge González aguardando por una salida rápida de contra, y dos líneas de cuatro compactas, que cumplieron el objetivo de frenar el vendaval rival.

El delantero Leandro Fernández se mostró como el más desequilibrante en la ofensiva del 'Rojo', peleó ante los defensores de enfrente y se las ingenió en reiteradas ocasiones para probar al arco pero sin la puntería necesaria.

Sin embargo, el equipo de Guillermo Calleri comenzó a empujar con intensidad y cierta desfachatez a Independiente e incomodó en reiteradas ocasiones al guardameta uruguayo Martín Campaña, quien demostró una vez más su buen nivel en la temporada.

En consecuencia, con una sorpresiva paridad en la cancha, más allá del disparo final en el palo de Martín Benítez, Independiente y Camioneros arribaron a los penales.

El conjunto de Avellaneda, que se llevó un premio de 560.000 pesos, aguardará en la próxima fase al triunfador de Atlético Tucumán y All Boys, que aún no tienen fecha confirmada.

Síntesis

Independiente: Martín Campaña; Gustavo Toledo, Julián Vitale, Adriel Breiltenbrutch y Juan Sánchez Miño; Maximiliano Meza, Leonel Álvarez, Walter Erviti y Domingo Blanco; Lucas Albertengo y Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Deportivo Camioneros: Leandro Evangelisti; Jonathan Argañaraz, Sebastián Álvarez, Carlos Madeo y Leonardo Vitale; Juan Navarro, Laureano Tello, Marcelo Benítez y Jonatan Campo; Franco Cáseres; Jorge González. DT: Guillermo Calleri.

Penales convertidos: Fernández, Rodríguez, Benítez, Barco y Toledo (I); González, Campo, Argarañaz y Álvarez (C)

Penales fallados: Meza (I); Navarro y Gianaschi (C)

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Martín Benítez por Erviti (I), 19m. Ezequiel Barco por Álvarez (I), 28m. Diego Rodríguez por Blanco (I), 36m. Darío Gianaschi por Cáseres (C).

Amonestados: Benítez (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Centenario de Quilmes.