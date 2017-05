Tener DNI, un derecho por el que tuvo que esperar 34 años

Valeria Ríos hizo, por décadas, infructuosas gestiones. Ayer, tras una nota de EL DIA, recibió el documento

Tres días después del centenario platense, recién acallados los ecos de los fuegos de artificio y el ajetreo de la feria céntrica que movilizó a la Ciudad, Valeria Noemí Ríos nació en el hospital de Melchor Romero. Desde aquel 22 de noviembre de 1982 hasta la actualidad pasaron cinco administraciones municipales, siete provinciales y seis nacionales para las que la vecina virtualmente “no existió”. Recién ayer, después de largos años de gestiones infructuosas, obtuvo su primer documento nacional de identidad.

Ansiosa y emocionada, Valeria recibió la tarjeta plástica en la casa platense en que trabaja como empleada doméstica. Hasta allí se acercaron el titular del Registro Nacional de las Personas, Juan José D’Amico; el senador provincial Gabriel Monzó, y el diputado bonaerense Marcelo Daletto.

“Estaba con bastantes nervios, y también muy feliz porque ahora voy a poder tramitar las pensiones para mis dos nenes” relató la mujer de 34 años, quien recientemente enviudó y se halla radicada en Ensenada: “los funcionarios me dijeron que el caso llegó a oídos del Presidente y que había tomado cartas en el asunto”.

Ríos -cuyo caso se conoció días atrás por una nota de EL DIA- llevaba más de diez años de intentos ante el Registro de las Personas y la Justicia. Su situación se tornó desesperada meses atrás, cuando falleció su pareja, Héctor Tevez, quien había anotado a sus hijos con su apellido para permitirles el acceso a la escolaridad y otros beneficios básicos.

Sin poder cobrar la pensión correspondiente, Valeria tuvo que arreglárselas con trabajos informales: “por suerte casi siempre me encontré con gente buena en el camino, que me ofreció trabajo”. Donde no halló tanta buena voluntad, dice, fue “en el registro provincial y en el nacional de las personas, que ‘perdieron’ la documentación que llevé, y en la Justicia, donde la defensoría oficial extravió también mi partida de nacimiento”.

Ríos contó que su madre, que vino a La Plata desde Santiago del Estero, por razones que ella desconoce, nunca la inscribió. Fue a la escuela primaria en Melchor Romero porque “me conocían y no me hicieron mayores problemas. Pero tengo hermanas que hicieron el trámite del DNI en otras defensorías que yo y tuvieron la suerte de conseguir el documento en seis meses... y hasta votaron”.

No contar con documento genera numerosos inconvenientes. Por ejemplo, no se puede trabajar en blanco, no se puede obtener número de CUIL o CUIT, no se puede votar ni se puede acceder a beneficios de seguridad social como jubilación o Asignación Universal por Hijo. Tampoco se puede tener licencia de conducir ni cuenta bancaria, ni tarjeta SUBE registrada.