El Frente Renovador presentó un amparo para frenar los aumentos de luz

La diputada nacional Liliana Schwindt presentó ante la Justicia un recurso de amparo anticipado suspensivo a la Resolución N° 419/17, dictada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y publicada en el Boletín Oficial el pasado 9 de mayo, que autoriza el tarifazo al servicio eléctrico en el territorio bonaerense.

Schwindt dio esta mañana una conferencia de prensa para explicar las razones de la medida cautelar anticipada. La legisladora estuvo acompañada por el diputado provincial Juan Amondarain, los concejales del FR José Arteaga, Luciano Sanguinetti, Javier García, Oscar Vaudagna y Gastón Crespo (GEN) y los dirigentes locales del FR Juan Malpeli y Carlos Melzi.

“Los aumentos son desmedidos e irracionales, no guardan ningún tipo de proporcionalidad ni razonabilidad con los salarios actuales. Tampoco existe coordinación entre Estado Nacional y Provincial, siendo gobernados por el mismo color político. La condición para que una familia acceda a la tarifa social es tener un ingreso de hasta 15 mil pesos, pero eso también es estar por debajo de la línea de pobreza”, indicó Schwindt.

“Se olvidaron de informar los cuadros tarifarios en el Boletín Oficial de la Provincia. Los usuarios tenemos derecho a la información, a saber cuánto nos van a cobrar y ese derecho está siendo vulnerado. No sé si lo habrán olvidado y omitido a propósito, pero es de una gravedad institucional enorme. Aunque las audiencias públicas no son vinculantes, no pueden anunciar aumentos del 30% y después hacer un tarifazo del 70%”, agregó la legisladora.

Por otro lado, el concejal José Arteaga manifestó que “el aumento de las tarifas no guarda razonabilidad y afecta gravemente la economía familiar y productiva del Gran La Plata“.