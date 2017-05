Nicole dice que no dijo lo que sí dijo

| Publicado en Edición Impresa

El culebrón de Nicole Neumann y “Poroto” Cubero parece no tener fin. Es que los protagonistas no dejan de hablar en los medios o enviar mensajes a través de redes sociales. Esta vez, fue la modelo quien le confesó a una conocida revista que se separó del padre de sus hijas porque “no” se sentía “completa”, y luego se desdijo asegurando que esas no fueron sus palabras. Sin embargo, su desmentida quedó rápidamente contrapuesta cuando la revista dio a conocer el audio de la entrevista, con la mismísima voz de Nicole.