Está bajo la lupa una red que habría sobornado a Grondona

Escuchas telefónicas destaparon una serie de casos de soborno

La Justicia española investiga los tentáculos en Argentina de la última gran trama de corrupción destapada en el conservador Partido Popular (PP) de España, después de que recientes escuchas telefónicas revelaron una extensa red de pagos de sobornos en el mundo del deporte, que incluye al ex presidente de la AFA Julio Humberto Grondona.

El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó mantener un mes más bajo secreto de sumario una parte de su investigación a la espera de los resultados de las “actuaciones que se están practicando en el extranjero”, entre ellas las relacionadas con Argentina, dijeron ayer fuentes judiciales.

En el corazón de las operaciones de la red se encuentra la empresa española Auditel, que se especializa en proveer equipos de seguridad e infraestructura en estadios de fútbol alrededor del mundo, y que cuenta con “grandes contratos” en Argentina.

En el país, la empresa española se habría beneficiado de contratos adjudicados a dedo y previo pago de un soborno al presidente de la AFA Julio Humberto Grondona, fallecido en 2014, cuando el astro Diego Armando Maradona estaba al frente de la selección argentina, es decir, entre marzo de 2009 y junio de 2010.

Así lo confiesa Pablo González, el hermano del ex presidente regional de Madrid, Ignacio González, líder de la red corrupta, en una conversación que mantiene con él, según se desprende de las escuchas telefónicas que constan en la causa y que fueron reveladas esta semana por el diario digital El Español.

“Ya te contaré mi conversación con Grondona en Argentina. Yo alucinaba en colores, macho. Después de apalabrar lo que se iba a llevar (...) me dijo: ‘Pablito (acento argentino), que no se entere El Pelusa’”, le cuenta Pablo a Ignacio, sobre su conversación con el ex mandamás de la AFA.

“Digo: perdóname Julio, yo a Maradona no lo conozco de nada. Ya pero tú sabes que luego la prensa se entera... él era el presidente de la Federación y El Pelusa era el seleccionador nacional”, puntualiza Pablo sobre la operación en Argentina.

Ignacio González repreguntó: “¿Pero El Pelusa también cobraba de eso?”. “No. El Pelusa lo que quería era decirle al otro que robaba”, respondió su hermano.

“Sí, las dos opciones, o cobra o le denuncia”, acotó sobre Maradona el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, y sucesor de Esperanza Aguirre, quien recientemente dio un paso al costado en política a raíz de este escándalo en el que está implicado su sucesor y ex mano derecha.

También admite haber cobrado 30 millones de dólares en Venezuela tras haber pagado sobornos por tres millones.

Como responsable de la empresa Auditel figuraba Agustín Domínguez, hijo de un histórico directivo del Real Madrid fallecido y considerado la mano derecha de Santiago Bernabéu, y con vínculos con la Federación Española de Fútbol.

“Conoce al presidente de la FIFA, al de la UEFA, y todo este chanchullo de cuánto... si tienes que pagar una comisión al presidente de la FIFA o al de la UEFA...”, explica Pablo a su hermano sobre el socio principal de la empresa.

De acuerdo con la investigación, Ignacio González, y su hermano, habrían intentado blanquear dinero con la compra del 20 por ciento de las acciones de Auditel.

Sólo 15 días antes del arresto de ambos, Pablo González ordenó realizar pagos desde Mercasa, empresa pública de Mercados de Abasto que él dirigía gracias a su hermano, a la filial argentina de Auditel, ECSA (Estrategias Competitivas S.A.), pero la operación fue bloqueada por la Justicia, según reveló el diario El Mundo.

Pablo comenzó a finales del año pasado a negociar con Oscar Ojeada, presidente de ECSA, un contrato de cuatro años que consistía en que la filial argentina fuera promotora comercial de Mercasa, a cambio de comisiones millonarias.

Esas comisiones, diferentes según la cuantía de los proyectos, varían entre el 1,5% y el 5%, de acuerdo con la cuantía de los contratos.