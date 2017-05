Martini sobre la causa de los Caranchos: “Acá empezamos a escarbar y no terminas nunca”

El Fiscal platense Marcelo Martini se refirió a las detenciones de dos policías que se produjeron en las últimas horas, arrestos que se dan en el marco del caso de los “abogados caranchos” que tiene conexión con la investigación que se lleva adelante en el proceso judicial conocido como la “Causa de los sobres”. Al respecto adelantó que de los tres pedidos de capturas que elevó ante la jueza de Garantías Marcela Garmendia, y que recibieron la aprobación de la magistrada, sólo se concretaron dos.

Si bien no quiso dar detalles sobre el nombre de los dos sospechosos que fueron apresados en las últimas horas, trascendió que se trata de Raúl Frare, ex jefe de la comisaría de Villa Elisa y Leandro Sarinas, actual jefe de la comisaría de Abasto. Por razones obvias no dio el nombre del tercer policía que continúa siendo buscado.

“Son tres las detenciones que le pedí a la jueza de garantías las cuales fueron otorgadas por la magistrada. Hasta el momento sólo se pudieron efectivizar 2. Por eso por razones obvias no puedo identificar la persona que aún falta arrestar. Los detenidos serán indagados mañana a primera hora. Tengo las 24 horas para tomarles declaración a menos que quieran prorrogar las indagatorias por motivo de su defensa” dijo este miércoles a JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .

Confirmó que estos tres agentes intervenían en una actividad ilícita de negociaciones incompatibles con el cargo de funcionario público. Concretamente tres policías están acusados de haber derivado sumarios por accidentes de tránsito a denominados “abogados caranchos” a cambio de dinero.

Al respecto mencionó que “si bien este delito no es de la época en el que se llevó adelante el caso de corrupción de los sobres, el hecho demuestra una vez más el modus operandi que tenían ellos para recaudar dinero.

Sostuvo que hay delitos porque estas intervenciones “son negociaciones incompatibles con el cargo de funcionario público ya que la figura del funcionario público se desdobla excediendose la función pública y transformándose en un provecho propio. Este delito tiene una pena de 1 a 6 años”.

RESPONSABILIDAD DE LOS ABOGADOS

Sobre el rol de los abogados en el caso conocido como Caranchos manifestó que “no se ha identificado a ningún abogado y que lo que circulan son rumores”. Aclaró que la figura del abogado en este entramado “no forma parte del delito ya que se entiende que el letrado aprovecha una circunstancia determinada que puede merecer a lo sumo un reproche ético, como es el caso de los abogados que tiran tarjetitas en los velorios”:

Con Cartasegna de licencia, la causa volvió a Martini que hoy pidió la detención de los tres policías lo que fue avalado por la jueza de Garantías. El posible vínculo entre policías y "caranchos" surgió de la causa que investigó Martini tras el hallazgo de sobres con dinero proveniente del circuito ilegal en la jefatura de la Departamental La Plata, por lo que hay otros ocho comisarios presos.

Un pesquisa precisó que en las escuchas telefónicas que surgieron en la causa a cargo de Martini, “varios de los policías imputados aparecían contactando a abogados conocidos por intervenir en accidentes de tránsito”. Sobre este punto sostuvo que “es muy difícil reunir la prueba suficiente para probar un delito” y que todo lo que se conocer “se dio gracias a las intervenciones telefónicas que se hicieron

En otro tramo de la entrevista adelantó que un tercer ilícito fue identificado aunque no quiso detallar de qué se trata. Remarcó que con cada avance de la investigación se encuentran más hechos que al menos se constituyen en una sospecha de delito para la justicia. “Acá empezamos a escarbar y no termina nunca esto. Es muy largo. La corrupción es muy grande”.