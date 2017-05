Especialista en litigios por accidentes viales habló sobre la causa de “abogados caranchos”

En diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA , el dr. Gustavo Ricci, especialista en derecho civil se refirió a la investigación que lleva adelante la justicia por un presunto entramado de corrupción que involucraría a abogados caranchos y policías de la Provincia.

Al respecto, el letrado que cuenta con experiencia en materia de litigios relacionados con accidentes viales, señaló que “a nivel de lo que muestra la película Carancho que protagoniza Ricardo Darín, no tengo conocimiento de que eso suceda en la Ciudad”.

Señaló además que “es una cuestión muy comentada que muchas veces, a nivel hospitalario, no falta algún enfermero que conoce a un abogado pero no tengo idea si esa relación realmente lleva un contenido económico o una venta de poder.

“Una organización de abogados caranchos que estaría actuando en conjunto con la policía, así como lo muestra la película Carancho, la verdad no tengo conocimiento de que eso suceda en La Plata” indicó.

Al ser consultado por la posibilidad de que finalmente se pruebe la existencia de este entramado de corrupción que salió a la luz en las últimas semanas, el letrado adelantó que se vería “sorprendido” por el descubrimiento aunque aclaró que lo que3 en realidad le causaría sorpresa sería el hecho de que esté conformada una organización en torno a este delito

“Si es una organización sí me sorprendería. Lo que me sorprende, según la información que dio la Justicia, es que en este caso no haya involucrados policías de rangos inferiores que conectan con algún abogado y te comuniquen el parte del accidente” explicó.

Y añadió “Que haya escuchas entre policías y abogados por este tema me sorprende. Hago daños y perjuicios desde hace años pero ese tipo de conductas entre los colegas de La Plata no lo conozco”.