Jorge Rial explicó los motivos de su internación

"Tuve un pico impresionante de presión" sostuvo el conductor de Intrusos al referirse a los motivos que lo obligaron esta madrugada a internarse de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad. Las declaraciones del periodista fueron realizadas este mediodía a la salida del centro de salud tras recibir el alta médica.

“Es algo hereditario y convivo con eso”, afirmó Rial sobre su padecimiento y añadió al respecto que estos cambios repentinos en su presión no están vinculados ni a alimentos ni a estrés. “Esto es funcional, significa que me puede subir la presión estando en Bahamas mirando el cielo. No tiene que ver con hacerse mala sangre ni comer algo. Es hereditario y convivo con eso" señaló en la entrevista.

"En la semana había tenido un pico de presión y lo había controlado yo, entre comillas. Pero anoche me volvió a pasar lo mismo. Y mi hijas, sobre todo Morena, me pidieron que llame a un médico", dijo en su programa (Intrusos), vía telefónica. Minutos después del episodio, a las 3 de la mañana, Rial llegó en ambulancia a La Trinidad. Allí le hicieron los estudios clínicos de rigor.