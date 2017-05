Salió a la luz un nuevo audio del culebrón Neumann-Cubero

En el material, la modelo habla de Pablo Cosentino, explica porqué no pudo ver a su padre en Europa y se refiere a la posibilidad de reconciliación con el Poroto

En un nuevo tramo de la entrevista que grabó la revista Caras, revelado en las últimas horas, la modelo se refirió al rumor que comenzó a circular tras su separación con Cubero que indica que la rubia se habría encontrado con Pablo Cosentino en Europa. Además en el audio la modelo descarta la chance de poder reconciliarse con el jugador de Vélez y explica porqué no pudo ver a su padre, en Estocolmo, el objetivo principal de su viaje al viejo continente.

LA TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA

CARAS: "Existe en este momento alguna posibilidad de reconciliación con Fabián?.

NICOLE: "No, hoy no", es la contundente respuesta de la rubia.

CARAS: Surgió un rumor de que te habías encontrado con Pablo Cosentino en Milán y tu ex marido, el Poroto Cubero, llamó a Daniela (Urzi) para contarle...

NICOLE: Mmmm no creo eh. (responde duvitativa Nicole)

CARAS: Dicen que él llamó a Daniela y le comentó eso y por eso vos viniste a la Argentina cuando te enteraste...

NICOLE: No. no creo que haya hecho eso de llamar a Daniela, porque yo me hubiera enterado. No tendría sentido. Obviamente que nosotros hablamos entre nosotros todas las cosas, pero el tema se nos empezó a complicar cuando se empezó a hablar desde el afuera. No podíamos permitir que las chicas se enteren primero de que sus padres están separados por el afuera o por cualquier comentario que pudieran recibir en el colegio o por la televisión y no por nosotros. Por eso fue la urgencia con la que me volví. De hecho postée un mensaje donde mi hermanita me estaba poniendo '¿cuándo llegás?' Porque el día que me tomé el avión para regresar yo tenía que estar llegando a mi casa de allá para ver a mi hermanita que tiene 13 años. Y ahí está lo que le contesté: 'Se armó un problema en casa en Argentina y me tengo que volver urgente. Nos veremos en otro momento'. Obviamente no le conté toda la situación por chat.

CARAS: ¿O sea que vos no llegaste ni a ver a tu papá?

NICOLE: No. Yo llegué a Estocolmo pero de ahí me tenía que tomar otro vuelo porque él está a 45 minutos más de avión de Estocolmo. Vive en un pueblo bastante lejano que se llama Talesun.

CARAS: ¿Quién te informa a vos del lío, te llama Poroto?

NICOLE: Me empieza a llamar todo el mundo: amigos, periodistas, Fabián obviamente.

CARAS: ¿Y Fabián te pregunta si estabas con Cosentino?

NICOLE: Sí, obviamente que Fabián me lo preguntó porque el rumor estaba por todos lados. Pero entre nosotros quedó todo aclarado. Le dije que no, que yo siempre fui a Europa a ver a mi papá. Mi primer matrimonio y Cuando empieza todo el bardo con Fabián, también me fui a Europa a ver a mi papá. Porque es mi papá y porque claramente yo también paso un mal momento al estar separándome y no saber cómo transmitirle todo a mis hijas.