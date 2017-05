También bajó el precio internacional de la soja

| Publicado en Edición Impresa

Los soja cayó en torno a 3% en el Mercado de Chicago a raíz de la crisis institucional en que se encuentra Brasil, segundo productor mundial de la oleaginosa, que produjo una devaluación cercana a 8% en el real respecto al dolar durante la jornada y que “quitó competitividad a las exportaciones del poroto estadounidense”.

El contrato de soja de julio cayó u$s 11,39 (3,17%) hasta los u$s 347,14, mientras que la posición de agosto retrocedió u$s 10,38 (2,89%) y se posicionó en los u$s 347,87 por tonelada.

“Esta devaluación de la moneda brasileña -que llegó a sobrepasar el 8,5%- frente al dólar socava la competitividad de las exportaciones de soja de Estados Unidos y alienta a los agricultores brasileños a aumentar sus ventas luego de la cosecha récord de este año”, informó ayer la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

“Este obstáculo a la comercialización de la abundante cosecha del país vecino se elimina en parte, ya que la soja al estar nominada en dólares y debido a que los agricultores brasileños son pagados en la moneda nacional, un real más débil significa que los agricultores ganan más dinero por su cosecha”, completó la BCR.

A FUTURO

Los contratos de soja correspondientes a septiembre, diciembre y enero también presentaron cuantiosas pérdidas, aunque las mermas no lograron superar los u$s 10 y se mantuvieron entre los u$s 9,5 y u$s 8,5.

Por su parte, sus subproductos siguieron la tendencia marcada en el poroto, con un retroceso en los valores del aceite del 2,14% (u$s -15,65) que llevo a su posición más próxima a los u$s 715,17 por tonelada y de la harina de 2,47% (u$s -8,60) que la llevó a cotizar al final de las operaciones a u$s 338.95 por tonelada.

Tanto el trigo como el maíz también siguieron la tendencia bajista de la soja y presentaron pérdidas en la mayoría de sus contratos a futuro.

El primero presentó una caída en el contrato de julio del 0,29% (u$s -0,46) para ubicarse en los u$s 156,44 por tonelada y el segundo bajó 1,48% (u$s -2,17) hasta los u$s 144,09 por tonelada.