La CGT volvió a expresar su preocupación por la economía

Anunció que en junio el Gobierno convocará al Consejo del Salario

| Publicado en Edición Impresa

La CGT expresó ayer su “preocupación” por la economía, el empleo y los jubilados, al tiempo que confirmó que en la segunda quincena de junio está prevista una nueva reunión con el gobierno nacional a través del Consejo del Salario.

Así lo expresaron distintos dirigentes sindicales ayer a la tarde luego de una reunión del Consejo Directivo, encabezada por Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, en la que analizaron la “situación política, económica y gremial” del país e hicieron un repaso de lo que fue la reunión de la semana pasada con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

Para la CGT “los jubilados se ven muy afectados por los aumentos de precios de los alimentos

Luego del encuentro, el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, expresó en nombre del Consejo Directivo su “preocupación por los índices económicos, la pérdida del empleo, sobre todo en los sectores de la industria”, y aseguró que “no vemos un plan definido para solucionar los problemas de los trabajadores”.

En una conferencia de prensa, el titular del Sindicato del Seguro también alertó sobre la situación de los jubilados, que “se ven afectados por el aumento de los precios de los alimentos”, así como la aparente intención del Gobierno de impulsar una reforma del sistema previsional.

Con respecto a las negociaciones paritarias que se dan en torno a las proyecciones de inflación que tiene el Gobierno, Sola explicó que si bien “a veces el número que trasciende para el aumento pleno puede ser un porcentaje como el que el gobierno quiere mostrar (20%), hay una gran cantidad de adicionales e ítems que conforman el salario y hacen que esté más cerca del 25%, que es lo que nos parece a nosotros”.

El dirigente sindical también mencionó los temas que trataron en la reunión con Triaca y Quintana la semana pasada en la sede de UPCN de esta capital, en la que los funcionarios le presentaron a la CGT “borradores” de varias iniciativas que planea llevar adelante.

Una de ellas es el Plan Empalme, sobre el cual Sola dijo: “Nos interesa que todo lo que sea planes sociales sea sólo coyuntural y se transformen en trabajo genuino, pero para eso se necesita generación de trabajo genuino que hoy no existe, e inversiones productivas que no están a la altura. Lo que puede ser una buena intención se da de bruces con la situación económica y no tendría el éxito que podría tener”.

El Gobierno también los informó acerca de un “proyecto de ley de compre nacional, un proyecto de decreto para la creación de una agencia nacional de evaluación tecnológica y un proyecto de ley de blanqueo laboral para los más de 4 millones de trabajadores que están en negro”.

Sola también adelantó la postura que presentará la central obrera en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realizará en junio en Ginebra, Suiza.

El 7 de junio, Gerardo Martínez (secretario de Relaciones Internacionales de la CGT) manifestará ante la asamblea “cuál es el panorama que vive el movimiento obrero en la Argentina, que tiene que ver con la situación económica y social de los trabajadores”.

Además, expresarán su preocupación por “algunos movimientos” del Gobierno “que no nos parecen los más adecuados sobre la vida interna de los gremios”.