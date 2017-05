Juego de damas

El choque tendrá como escenario el gimnasio del club “bancario”. Novelli y Cortés Cardulli “adelantaron” el cotejo con este diario

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIAN D’AMELIO

El vóley platense tendrá una gran cita esta noche, en City Bell, ya que se volverán a encontrar Banco Provincia y Estudiantes, en una nueva edición del duelo local por el torneo Metropolitano de División de Honor Damas.

Dicho encuentro, que se pondrá en marcha a partir de las 21:30 en el Polideportivo del club “bancario”, corresponde a la tercera fecha del certamen que organiza la Federación Metropolitana de Voleibol.

Para Banco Provincia marcará el debut en el torneo, después de haber postergados ante Lanús y Ferro como consecuencia de haber tenido tres jugadoras representando al país en la Copa Panamericana Sub 20, en Costa Rica.

En lo que respecta a Estudiantes viene de perder el invicto en la caída que sufrió el último miércoles frente a San Lorenzo 3 a 0, en el Country Club de City Bell, por un adelanto de la cuarta fecha.

Ana Laura Novelli y Candela Cortés Cardulli, jugadoras de Banco Provincia y Estudiantes, respectivamente, se encargaron de “adelantar” el duelo de esta noche en la visita a la redacción de este diario.

“Lali”, como apodan a Novelli, es un poco la voz de la experiencia dentro de las jugadores que conforman el plantel que dirige técnicamente José Luis Rifourcat. Además es la capitana del conjunto “bancario”.

“Estamos ansiosas por jugar, ya que después de quedar eliminadas de la Liga Argentina no volvimos a actuar de manera oficial. Inclusive hoy por la noche (por ayer) vamos a poder entrenar con el plantel completo, ya que no contábamos con las jugadoras del Sub 20, pero se deben respetar las decisiones de la Federación”, respondió Novelli.

Por su parte, Candela Cortés Cardulli -que hace cuatro años que se encuentra defendiendo la camiseta albirroja- es una de las juveniles con se conformó Estudiantes para afrontar el torneo Metropolitano de la presente temporada.

“La verdad que hasta nosotras estamos un poco sorprendidas por el arranque que hemos tenido en el torneo, pese que perdimos el invicto ante San Lorenzo. Este es un equipo con muchas juveniles, como consecuencia de las ‘bajas’ que sufrimos para este torneo y tratamos de compensarlas con la garra y el corazón”, subrayó la opuesta estudiantil.

Con respecto al duelo platense que hoy sostendrán en City Bell, Novelli agregó que “esa ansiedad que tenemos también se debe a que enfrente tendremos a Estudiantes, un rival de nuestra ciudad y a quien conocemos muy bien en su forma de jugar”.

“A pesar que ganamos en las dos primeras fechas hay que ser modestas y sinceras, Estudiantes es un equipo en formación con muchas jugadoras surgidas de las categorías menores del club”, ratificó Cortes Cardulli quien se encuentra cursando el 2º año de Arquitectura en la UNLP.

Para Novelli, Banco Provincia con las actuaciones que ha tenido desde el ascenso a División de Honor es un conjunto que “se ha ganado el respecto de los demás”, pero que también debe “mantener la vara alta” para seguir creciendo en el vóley femenino.

En el caso de Cortés Cardulli agregó que “Estudiantes debe ir partido a partido para consolidarse como equipo”, cerró.