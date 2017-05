Messi, el abanderado en la lista de Sampaoli

En la nómina, que será elevada hoy, figuran jugadores que tendrán su “bautismo de fuego”

El casildense Jorge Sampaoli elevará hoy su primera lista de convocados como nuevo entrenador del seleccionado argentino de cara a los partidos amistosos ante Brasil y Singapur, a jugarse respectivamente el 9 de junio en Melbourne, Australia, y el 13 en aquella ciudad-estado, con el capitán Lionel Messi a la cabeza de esa lista, entre los que se encontrarán varios futbolistas que harán su primera experiencia con la camiseta celeste y blanca de mayores.

Sampaoli será presentado en principio el próximo lunes, una vez desvinculado del Sevilla, por las también nuevas autoridades de la AFA, por lo que esta nómina será dada a conocer por ese organismo y no llevará su firma, aún cuando será él quien la confeccione.

Claro que no la tendrá fácil en el arranque, porque aún a caballo del retorno al seleccionado de Messi por obra y gracia de un flexible Tribunal de Disciplina de FIFA, que le redujo de cuatro a una el número de fechas de suspensión que le habían aplicado por insultar a un árbitro asistente brasileño.

Es que en el debut oficial el equipo nacional deberá visitar a Uruguay en el Centenario, el 31 de agosto, mientras que el 5 de septiembre recibirá a Venezuela, para luego hacer lo propio el 5 de octubre con Perú y cerrar el 10 de ese mes con Ecuador en la altura de Quito.

PARA TAPAR AGUJEROS

La mediáticamente promocionada “revolución Sampaoli” tendrá que esperar, más allá de que en esta primera convocatoria habrá futbolistas que ingresarán un poco para tapar agujeros y otro tanto para ir mirando el futuro.

Y lo mismo cabrá para el sistema de juego, ya que quienes imaginan que recurrirá a un 3-3-3-1 tendrán que esperar un poco también, porque ese esquema requiere un tiempo de trabajo con el que Sampaoli no contará, así que deberá seguir afiliado al 4-3-3, aquel que ejecutaba otro hombre de las entrañas de Newell’s como Gerardo Martino, pero muy distante del 4-2-3-1 de quien ahora se convertirá en su antecesor, Edgardo Bauza.

Para estos dos amistosos entonces, estarán presentes, además de Messi, Mascherano y Banega, los ‘tradicionales’ Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Ángel Di María, Lucas Biglia, Gabriel Mercado (Sampaoli lo tiene en Sevilla), Nicolás Otamendi, Enzo Pérez y Sergio Agüero. A estos 11 futbolistas se sumarán las ‘novedades’ de Alejandro ‘Papu’ Gómez (Atalanta, que estuvo a punto de incorporarse al seleccionado de Italia); Leandro Paredes (Roma), Emanuel Mammana (Lyon), Joaquín Correa (es su jugador ‘fetiche’ en Sevilla), Nicolás Pareja (capitán en el equipo andaluz), Manuel Lanzini (West Ham United), Leonel Vangioni (Milan), Cristian Ansaldi (Inter de Milán, el ex Newell’s será el lateral izquierdo), Guido Rodríguez, el volante de Tijuana, de México, con origen en River y paso por Defensa y Justicia. Entre Agustín Marchesín (América, de México) y Gerónimo Rulli (ex Estudiantes y actualmente en la Real Sociedad) elegirá al tercer arquero, aunque también tiene en la mira a Guido Herrera, de Talleres de Córdoba. No habrá convocados del fútbol local porque el 11 de junio, en medio de las mencionadas fechas FIFA, se disputará en nuestro país la 28º jornada del campeonato de primera división.