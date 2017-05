Sampaoli: "no dejo Sevilla por un club, sino por mi Selección"

Admitió que "hay una intención clara" de ser el entrenador de la albiceleste, pero que "aún no se ha formalizado"

El entrenador del Sevilla de España, Jorge Sampaoli, afirmó hoy que aún no acordó su llegada al Seleccionado Nacional, aunque admitió que esa posibilidad es una "ilusión" que tiene desde muy chico.

"Hay una intención clara de mi país de tenerme como seleccionador. Tengo una ilusión desde muy chico de tener esa chance. La deseché hace un tiempo cuando asumí en Sevilla y está latente. Hay un contrato en el que hay una posibilidad de desvincularse, pero aún no se ha formalizado", sostuvo.

Durante la rueda de prensa previa al último encuentro del club andaluz en la Liga española, donde ya se aseguró el cuarto puesto y la clasificación para la fase previa de la próxima edición de la Champions League, Sampaoli negó además que haya conformado la lista de convocados para los amistosos que tendrá el conjunto argentino el mes próximo, ante Brasil y Singapur.

"No estoy dejando al Sevilla por otro club. Estoy dejando al Sevilla, si se da, por mi Selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país".

Y confirmó que "mi país me quiere como seleccionador y tengo esa ilusión desde chico. Yo no he dado la lista porque antes tengo que estar autorizado por el Sevilla, porque es mi club. Yo daré una lista siempre que me autorice el presidente. Eso significaría que hay sintonía entre el club y la AFA".