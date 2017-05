Macri: “No me va a llevar por delante el país de la patota”

Duro mensaje presidencial. Anunció la reconversión de planes sociales

El presidente Mauricio Macri anunció ayer un plan “Empalme”, que permitirá a quienes cobran un plan social del Estado incorporarlo al sueldo una vez que efectivamente consigan empleo, sin que esto signifique una erogación para el sector empresario., durante un acto en el que el jefe de Estado remarcó que “no va más el país de la patota”.

El Presidente participó ayer por la tarde en el microestadio de Ferro, junto al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Momo Venegas, del acto que organizado por el Partido Fe y las 62 Organizaciones en evocación del Día del Trabajador.

“Dieciocho meses después el cambio comenzó y vamos por el buen camino, porque el cambio va a incluir a todos los argentinos”, sostuvo el jefe de Estado y señaló: “Un señor dijo que la estrella polar de un país es la productividad, y ese señor era Juan Domingo Perón”.

Y agregó: “Ese señor también sostuvo que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume, y eso lo podemos hacer, y mucho más que eso”.

PARTE DEL SALARIO

Macri llamó “Empalme” al plan anunciado y afirmó: “Decimos que todos los que tengan esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan, que las empresas puedan incluir eso que reciben como parte de su salario. Eso facilita que se los pueda tomar, son cientos de miles de argentinos, que de esa manera les abrimos una puerta, porque los necesitamos”.

Macri aprovechó el acto para insistir en la importancia del “diálogo” entre los empresarios, el gobierno y los sindicalistas. “Estoy muy contento de que hayamos comenzado el diálogo alrededor de una mesa para decir la verdad, hacer las cosas bien”, afirmó y añadió que “es un momento donde necesitamos que se sienten en una mesa y digan ‘en qué puedo ayudar’”.

Sobre el escenario del microestadio que lucía la leyenda “Peronismo en Cambiemos”, el Presidente recordó que en 2015, en plena campaña electoral, durante un acto en el mismo lugar surgió la consigna “Sí se puede”, y la repitió varias veces, coreada por la multitud presente.

“Yo no vine a defender a ningún mafioso”, enfatizó el Presidente y agregó: “No va más el país de la ventajita, el país de la patota, el país con comportamientos mafiosos, la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno de los que nos quieren llevar por delante, porque yo estoy acá por ustedes”.

“Vamos a crear trabajo para todos los argentinos”, expresó Macri y adelantó que desde agosto se crearon 82.000 puestos de trabajo en blanco.

CALIDO RECIBIMIENTO

El microestadio de Ferro estaba colmado en su capacidad por dirigentes sindicales y afiliados de los gremios que responden a las 62 Organizaciones lideradas por el Momo Venegas, quien brindó un cálido recibimiento al Presidente.

Con Macri llegaron al lugar el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; Agroindustria, Ricardo Buryaile; Transporte, Guillermo Dietrich; Seguridad, Patricia Bullrich; Modernización, Andrés Ibarra; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; de Ambiente, Sergio Bergman y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

En forma previa, al acto que encabezó Macri, deliberó en el estadio el congreso del Partido Fe, que lidera Venegas, quien cuando el Presidente se hizo presente exclamó “hoy es un día peronista”.

Tras el discurso de Macri, y cuando comenzó la desconcentración se escuchó la marcha peronista, acompañada desde la platea por el tradicional bombo de Tula, el casi legendario personaje que participa desde hace décadas en los actos peronistas.