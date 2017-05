Ducoté recordó al Crucero General Belgrano

El Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, visitó el Cenotafio, donde se realizó el recordatorio del 35° aniversario de Hundimiento del Ara General Belgrano.



Del acto participaron veteranos de Malvinas, jubilados, chicos de escuela y vecinos. A las 16.05hs (horario del hundimiento), se realizó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.



En este marco, Ducoté resaltó: "Es un día en el que volvemos a homenajear a los combatientes y caídos de la Guerra de Malvinas. Muchos llevamos estos hechos en la memoria, pero es importante reivindicar su historia para que nuestros jóvenes la mantengan viva a lo largo del tiempo".



"Me pregunto si nosotros hemos servido a ellos, como ellos lo hicieron por nosotros. Yo siento que la respuesta es que no. Ojalá que podamos empezar a saldar esa deuda. Con los veteranos de Pilar y sus familias, venimos conversando de lo que tenemos que hacer. Coincidimos en que el reconocimiento no tiene que ser algo de 3 fechas al año, sino que tenemos que lograr que mes a mes, semana a semana, estén presentes en nuestra comunidad", agregó el Intendente.



Por último, Ducoté explicó: "Estamos trabajando en un compromiso que asumimos hace 1 mes, que tiene que materializarse en el próximo trimestre, para empezar a lograr juntos propuestas, planes e iniciativas, que solo se van a ver confirmados cuando el Departamento de Veteranos y la Asociación tenga parte del presupuesto municipal permanentemente asignado a sus objetivos. Esto héroes merecen más que lo que una gestión de gobierno les pueden dar".



El Cenotafio de Pilar fue inaugurado el 2 de abril de 1992, a diez años del inicio de la Guerra de Malvinas. Está ubicado en el Km. 5 de la ruta 28 y fue ideado por el Presbítero José Fernández. Posee 649 cruces con nombre, apellido, arma y grado al total de los fallecidos en la guerra de Malvinas y de quienes fallecieron en el hundimiento del Ara General Belgrano.



Cabe destacar que hoy por la mañana, el Intendente junto al Presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Pilar, Roberto Gerpe y el senador D'Onofrio, protagonizaron el homenaje a ex combatientes, en el cual se descubrió un monumento sobre la calle Chubut y colectora (Km 50).