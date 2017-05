Guardianes de la Galaxia VOL.2 llega al país

La cinta tendrá su estreno el próximo jueves; Michael Rooker, el actor que interpreta Yondu, habla respecto a su papel

El actor estadounidense Michael Rooker interpreta a Yondu en “Guardianes de la Galaxia vol. 2”, la nueva película con la que la factoría Marvel/Disney retoma la historia de una simpática banda de (anti)héroes intergalácticos, que estrena el jueves en los cines de todo el país, y afirmó a Télam que creía que el éxito del género se debe al poder de la “fantasía” para salir de un “mundo con una realidad desalentadora”.

“Guardianes...” es la nueva entrega del Universo Cinemático de Marvel, que con casi 11.000 millones de dólares recaudados sólo en las boleterías desde que viera la luz “Iron Man” en 2008, con 15 filmes y dos estrenos más para 2017 -el relanzamiento de la franquicia de "Spider-Man" y la tercera parte de "Thor"- es un fenómeno que no parece estar cerca de agotarse.

Surgidos a la sombra de los más glamorosos "Vengadores", los "Guardianes de la Galaxia" se valieron en 2014 de una trama entretenida, dosis abundantes de humor, buena música y el carisma de Chris Pratt como protagonista.

Con Pratt nuevamente en el papel de Peter Quill / Star Lord, el equipo integrado por Gamora (Zoe Saldaña), Drax (Dave Bautista), Rocket (voz de Bradley Cooper) y Groot (voz de Vin Diesel) ya no es una banda de delincuentes sino una familia un poco disfuncional de guardianes al servicio de la Justicia que ahora deberá enfrentar a un poderoso ente capaz de devorarse el universo.

“Será muy fuerte en la acción, creo que la dirección de James Gunn junto con todos los efectos especiales fue la pieza más grande y loca de efectos especiales, fue grandioso”, relató entusiasmado Michael Rooker.

En “Vol. “, el actor retoma el papel de Yondu, un delincuente espacial de piel azul y cresta mecánica que secuestró a Peter Quill (Chris Pratt) de niño en la Tierra, lo crió con dureza y distancia afectiva para convertirlo en un ladrón, pero sacaba a relucir su costado tierno cuando en la primera película el cambio a héroe de su pupilo los enfrentaba y en lugar de matarlo decidía dejarlo escapar.

Con Peter Quill / Star Lord en la búsqueda de su padre biológico (Kurt Russell), Yondu se convertirá en un miembro más de la disfuncional familia de los “Guardianes...” para proteger a quien, debe confesar, quiere como a un hijo.

“Creo que lo que acabamos de hacer en 'Guardianes...' fue desarrollar esta cosa de relación familiar loca. Yondu es mucho mucho más complejo, me dio muchas más dificultades. Me dio todo un lado nuevo para exponer, y me encanta el hecho de que James Gunn lo escribió de un modo en el que no todo está dicho con palabras, sino con miradas, emociones que no están dichas. Disfruté ese desafío”, explicó Rooker respecto a la relación paternal entre Yondu y Quill.

El actor propone “darse cuenta de que ninguno de estos personajes son completamente humanos, sino criaturas de otro mundo”: “Las cosas que hace Yondu, y le digo esto a la gente todo el tiempo, pueden lucir mal o muy agresivas, o violentas o incorrectas para nuestro mundo humano. Pero para su mundo extraterrestre esto está perfectamente ok”.

Filmada en los inmensos estudios de Pinewood Atlanta Studios, en Fayetteville, Georgia (el complejo de estudios más grande fuera de Hollywood), la cinta tiene una lograda estética pulp de colores llamativos, con múltiples mundos extraterrestres y naves espaciales que son el resultado de la combinación de elaborados decorados y efectos diseñados por computadora.