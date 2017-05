Losteau: "Que haya debates sobre los matices de Cambiemos es lo importante"

El ex embajador en Estados Unidos Martín Lousteau aseguró hoy que la diputada nacional Elisa Carrio es “candidata de un espacio que tiene al PRO y a la Coalición Cívica”, al tiempo que no descartó que exista “una disputa” por la coalición Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones legislativas.

En diálogo con Télam, Lousteau le pidió al PRO y en particular al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “reconsideren” la decisión de no permitir que el ex ministro de Economía compita en una interna de Cambiemos en el distrito capitalino.

“El fortalecimiento de Cambiemos pasa por afianzar este espacio en todos lados y también en la ciudad”, apuntó el principal referente del espacio ECO al participar de la presentación del libro “Emprender para Transformar”, de Federico Saravia.

El escenario de este encuentro fue el salón Javier Villafañe de la 43° Feria del Libro, en el que Lousteau se mostró junto al dirigente socialista Roy Cortina y el titular de la UCR porteña, Emiliano Yacobiti, referentes del espacio que encabeza el ex embajador.

“Lo natural es que se replique en la Ciudad la coalición nacional de Cambiemos que compitió en las elecciones nacionales de 2015. En esa oportunidad, hubo una PASO entre Ernesto Sanz (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Mauricio Macri (PRO) para dirimir quién era el candidato presidencial”, recordó Lousteau.

En ese sentido, el dirigente porteño recalcó que “el ADN constitutivo” de Cambiemos estuvo en las PASO, y aunque ratificó su decisión de competir en las próximas elecciones de medio término en la Ciudad, no brindó precisiones sobre si será candidato a legislador o intentará logar una banca como diputado nacional.

“Que haya debates sobre los matices de Cambiemos es lo importante. El resto es irrelevante. La competencia nos viene bien. Lo hice contra “Lilita” en 2013 y después compartimos una lista”, observó Lousteau, quien no rechazó compartir una misma nómina electoral con la líder de la Coalición Cívica si eso es determinado por el resultado de una primaria.

Al ser consultado sobre el respaldo que Fernando Sánchez –su compañero de fórmula en las últimas elecciones a la jefatura del Gobierno porteño- le brindó a la candidatura de Carrió en la compulsa de octubre, el economista aseguró no sentirse “sorprendido” por esa postura.

“Fernando Sánchez pertenece a la Coalición Cívica y siempre trabajó con Lilita. Esa es una decisión que no me sorprende para nada. Ella no será candidata de Cambiemos, sino que representará al PRO y a la Coalición Cívica. No descarto una disputa porque Cambiemos es una espacio de tres partidos y si no está la UCR es difícil que lleve ese nombre”, enfatizó.