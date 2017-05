Naira Awada confesó que salió con Chano Charpentier

Desde el piso de Intrusos, Naira Awada reveló que mantuvo una breve relación con el músico Chano Charpentier.

La mediática detalló: "Salí un tiempo con Chano y no estuvo bueno. No es él el problema, es todo su entono".Y agregó: "Me odia porque un día en MuchMusic hicimos una parodia del reality suyo con Pampita y me llamó enojado mal".

Consultada sobre los problemas de adicción del músico, consideró que el problema más grave radica en su entorno: "Le dan de todo. El pibe iba conmigo a un lugar y tenía cualquier cantidad de cocaína y de alcohol".

Naira confesó que le atraía cuidarlo. "Siempre me llamaba a las cinco de la mañana y caía a mi casa para que lo cuide. No estuvo bueno. Habremos durado un mes o dos (...) Lo re quiero, es re bueno pibe, pero su situación es dura”, concluyó.