“Gianinna me lastimó”, confesó Jimena Barón

Jimena Barón estuvo en el programa de Mirtha Legrand y la diva no le dejó pasar una: le preguntó si está enamorada de Juan Martín del Potro e indagó sobre su pelea con Gianinna Maradona.

La Chiqui quiso saber sobre las amistades de Barón, y tiró: “De Gianinna Maradona eras amiga, pero dejaste de serlo”... La ex de Osvaldo, visiblemente incómoda, aclaró que ella es muy amiga de Dalma, y luego entabló una amistad con Gianinna porque fueron vecinas. Sin embargo, con el tiempo se pelaron porque la hija del “10” se acercó a Daniel Osvaldo.

“No sé si salió con mi ex pero ella me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos (por Daniel y Gianinna), hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron y me sentí rara”, dijo la actriz de “Quiero vivir a tu lado”, sobre la ruptura de la amistad. Y dijo además que, quizás por el momento que atravesaba, “no tuve energías y me lastimó”.

A la hora de hablar de Delpo, Mirtha le preguntó si está enamorada, y Barón le pidió dejar pasar esa pregunta.

“No es porque no lo sienta, pero quiero tener otra precaución. Un poco él, pobre, está pagando platos rotos de una relación mía que me lastimó mucho”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que siente “cosas muy lindas” por el tenista y prefiere ser cautelosa a la hora de hablar “de más” por respeto a la relación.

