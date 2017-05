Cronología pirata

| Publicado en Edición Impresa

1

Los rumores de una filtración masiva comienzan a sonar en el ámbito televisivo estadounidense. The Dark Overlord, responsable, se mueve en silencio buscando conseguir una recompensa por devolver el material robado: pide, según The New York Times, 43.000 dólares en bitcoins por restaurar los datos robados.

2

“No tenía que suceder de esta manera, Netflix”, escribió The Dark Overlord el sábado. “Ustedes van a perder mucho más dinero en todo esto que lo que era nuestra modesta oferta”, agregó, ominoso, antes de subir 10 episodios de la quinta temporada de “Orange is the New Black”, en respuesta, según un comunicado de prensa, al silencio de Netflix.

3

The Dark Overlord afirma poseer shows de diversos programas de varias cadenas televisivas. Netflix emite un comunicado donde acepta que un proveedor de producción que trabaja con varios estudios había sufrido una violación a su sistema de seguridad y revela que el FBI está involucrado. Se especula que la filtración de episodios habría sido una manera de mostrarle a las cadenas que están dispuestos a publicar el material, para presionar y forzar el pago.