Los autos fueron más que los padecimientos

El filme de la China y Vicuña no pudo con “Rápidos y furiosos”, que volvió a liderar acá y en EE.UU

| Publicado en Edición Impresa

En una nueva semana de liderazgo en las salas de cines nacionales, “Rápidos y furiosos” cortó el fin de semana 269.708 tickets, y logró además superar la barrera de los dos millones con exactamente 2.089.939 espectadores.

El suceso motorizado protagonizado por Vin Diesel y “La Roca” logró esta marca en apenas 17 días, tras su estreno el pasado 13 de abril.

Sin embargo, esta nueva entrega de la saga no pudo superar el registro de su antecesora, “Rápidos y furiosos 7”, que logró cruzar la barrera de los dos millones en apenas 13 días; un filme -con homenaje a Paul Walker en pantalla- tuvo un paso por Argentina de 3.355.209 espectadores.

Por detrás se ubicó el exitoso fenómeno de animación infantil, “Un jefe en pañales”, filme para chicos con guiños a grandes que fue visto por 141.688 personas.

Uno de los filmes que más expectativas causó, sin embargo, fue “Los padecientes”, película protagonizada por la dupla China Suárez/Benjamín Vicuña, sobre un guión de Gabriel Rolón. La propuesta fue vista por 117.923 espectadores.

SORPRESA LATINA EN EE.UU.

“Rápidos y furiosos 8” reinó también en la taquilla de EE.UU. por tercera semana consecutiva, pero la sorpresa llegó de la mano del mexicano Eugenio Derbez, protagonista de “How to be a Latin Lover”, la comedia con la que superó en recaudación a “The Circle”, lo nuevo de Tom Hanks.

Según informó ayer la web especializada Box Office Mojo, la octava entrega de la saga de autos, dirigida por F. Gary Gray, ingresó 19,4 millones de dólares, mientras que la recaudación global superó este fin de semana los 1.000 millones de dólares.

En la cinta, la gran novedad llega de la mano de Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson.

El segundo puesto fue la comedia “How to be a Latin Lover”, el primer papel protagonista de Derbez en inglés, con 12 millones de dólares, una marca que supera con holgura la lograda en su debut por “Instructions Not Included”, la película en español de mayor éxito en la historia de EE.UU.

El 89 por ciento de los espectadores que compraron entradas para ver la película se identificaron como latinos, según datos que publica Los Angeles Times.

Derbez encarna en el filme a Máximo, un “gigoló” venido a menos que, tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana (Salma Hayek), con la que mantiene una difícil relación, y su hijo adolescente.

El reparto del filme lo completan Rob Lowe, Kristen Bell y Raquel Welch.

La tercera plaza fue para la cinta india “Baahubali 2: The Conclusion”, con 10,1 millones de dólares.

En la historia, Shiva, hijo de Bahubali, emprende su camino en búsqueda de respuestas sobre sus orígenes.

ALTAS Y BAJAS

Para esta semana, se anuncian los estrenos de “Guardianes de la galaxia 2”, “La Cabaña”, “Pinamar”, “Un momento de amor” y “El ídolo”.

En tanto, bajarán de cartelera “Mío o de nadie”, “La promesa”, “El porvenir”, “Nunca digas su nombre”.