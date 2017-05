Por qué esta es una temporada muy especial para Guardiola

Pep Guardiola afronta una temporada muy especial: es el primer año sin títulos ya que no ha podido ganar ninguno con el Manchester City.

"No soy peor entrenador porque no haya ganado ningún título... Creo que soy mejor, he aprendido", acaba de afirmar el adiestrador al completar el ciclo 2016-17 sin vueltas olímpicas.

En cuatro temporadas en Barcelona, Guardiola conquistó 14 de los 19 campeonatos que disputó.

Luego de un año sabático, en Bayern Múnich Pep logró siete de los 14 campeonatos disputados durante tres ciclos.

De esa forma durante casi una década Guardiola se mantuvo en el centro de la escena despertando la admiración por sus conquistas consecutivas.

Recientemente el diario francés L´Equipe lo consagró como el mejor del mundo entre 50 directores técnicos. La mención coincide con un hecho inédito en su carrera: completará una temporada sin levantar ningún trofeo.