Stolbizer aseguró que con Massa han "logrado confluir en un espacio"

La diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, aseguró que su entendimiento con Sergio Massa lleva a su fuerza y al Frente Renovador "a un acuerdo político y electoral". "Venimos trabajando desde hace un año y medio para construir un vínculo de confianza y un acuerdo político y programático.

Y eso ya podría decir que nos lleva a un acuerdo político y electoral", afirmó Stolbizer en declaraciones a FM La Patriada. Según la líder del GEN, ella y Massa han "logrado confluir en un espacio sobre cómo deben funcionar la política, la oposición y la convivencia democrática".

En una defensa a Massa por su pasado como funcionario del kirchnerismo, Stolbizer dijo que esa condición no es excluyente para no valorar al tigrense. "No me parece que haber pasado por el gobierno kirchnerista sea una mancha imposible de sacarse de encima. Julio Cobos fue vicepresidente de Cristina y es una persona absolutamente respetable.

Martín Lousteau fue ministro de Cristina y embajador de cambiemos, y yo lo respeto", argumentó la diputada. "Massa cumplió un papel muy importante en la confrontación que llevó al kirchnerismo a la primera derrota electoral, en 2013, cuando (Mauricio) Macri ni siquiera se animó a presentarse y coló a sus diputados en la boleta de Massa", elogió Stolbizer a su socio político.

DE VIDO Y ODEBRECHT

Stolbizer, sugirió hoy "preguntarse" por qué las "investigaciones" contra el ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido y el caso Odebrecht "no están avanzando".

"No puedo adjudicar responsabilidades pero uno tiene que preguntarse por qué razón estas investigaciones no están avanzando, y por qué razón este Gobierno ha permitido que las obras de Odebrecht, que se sabía que tenían sobreprecios y pagos de soborno, han seguido existiendo", planteó Stolbizer.

La legisladora apuntó que la administración de Mauricio Macri "declaró la nulidad de algunas concesiones que se habían dado" y se preguntó "por qué razón no lo hicieron" con los emprendimientos de la empresa brasileña. "Hay que empezar a mirar con mucho cuidado de qué manera establecemos un acuerdo para impedir que se continúen y repitan" estas prácticas, dijo, además de pedir una "mirada mucho más fuerte sobre la acción de la Justicia".

En declaraciones a radio Mitre, Stolbizer consideró que "está claro que tenemos una Justicia deficiente" porque "las investigaciones que avanzan en otros casos tampoco tienen que ver con al pericia del ámbito juidicial, sino con investigaciones periodísticas y organizaciones". "La Justicia tiene que garantizar la no impunidad de los crímenes, la investigación y el cumplimiento de las normas, porque tenemos un problema grave de implementación, incumplimiento y no sanción de las leyes", concluyó.