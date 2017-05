Temer pidió que se suspenda la investigación y confirmó que no renunciará

El presidente de Brasil, Michel Temer,volvió hoy negar su renuncia y pidió a la corte suprema suspender la investigación en su contra, al asegurar que el empresario Joesley Batista mintió y manipuló un audio para involucrarlo en corrupción, además de denunciar que el frigorífico JBS cometió el "crimen perfecto" contra el país, ya que los delatores están libres en Nueva York y lucraron con la inestabilidad de la tasa de cambio el jueves pasado.

"Estamos pidiendo al Supremo Tribunal Federal que suspenda la investigación hasta que sea juzgado definitivamente la autenticidad de la grabación clandestina. El autor de la pinchadura está libre y suelto paseando por las calles de Nueva York", dijo Temer en cadena nacional.

La corte abrió una investigación contra Temer por corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y asociación ilícita a partir de la grabación oculta que Batista le hizo al mandatario al visitarlo en la residencia oficial en marzo, en la cual el jefe del Estado aparece avalando pago de sobornos y coimas a jueces relatados por el empresario del mayor frigorífico del mundo.

Además indicó que el audio de 38 minutos que grabó Batista fue "editado unas 50 veces" y citó a un perito que analizó el contenido de la grabación para el diario Folha de Sao Paulo.

En su discurso, el presidente intentó deconstruir la acusación, denunció como corruptos a Joesley y Wesley Batista y punto por punto dio su versión de los hechos, para finalizar diciendo que seguirá en el cargo con la agenda de reformas económicas.

"El autor de la escucha no fue juzgado, no fue sancionado, no pasó ni un día en la cárcel. Cometió el crimen perfecto, con esa grabación manipulada especuló con la moneda nacional. Antes de divulgar la grabación compró 1.000 millones de dólares porque sabía que esto provocaría caos en la tasa de cambio", afirmó el mandatario.

Temer dijo que fue sacada de contexto la frase en la cual dice que "hay que seguir haciendo eso" que según el fiscal general, Rodrigo Janot, avala el pago de sobornos que JBS le hace al ex diputado Eduardo Cunha, preso en la operación Lava Jato, supuestamente para comprar su silencio.

También sostuvo que no cedió a los pedidos que en la conversación le hizo Batista para obtener beneficios en organismos del estado.

Poco antes del discurso, la gobernabilidad de Temer se vio afectada al abandonar la base parlamentaria el Partido Socialista Brasileño (PSB), que reclamó la renuncia del mandatario y pidió nuevas elecciones.

Para mañana están convocadas manifestaciones en todas las ciudades del país para reclamar elecciones directas.