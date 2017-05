Messi e Icardi, al final juntos en la Albiceleste

El mediático atacante del Inter, que no era tenido en cuenta, convivirá al fin con Leo y parte de los jugadores con los que mejor se lleva el “10”

Lionel Messi y Mauro Icardi finalmente unirán sus caminos en el seleccionado argentino, tras conocerse el listado de convocados para los amistosos en Australia y Singapur de junio próximo, el primero en la era técnica de Jorge Sampaoli, que aguarda su desvinculación formal del Sevilla de España para consagrarse como sucesor de Edgardo Bauza.

Que Messi e Icardi compartan un mismo espacio no es novedad, porque en la temporada 2008/2009 el mediático delantero se unió a Barcelona de España, con tan solo 17 años, y luego fue promovido a Sampdoria de Italia, donde inició una carrera que mereció el llamado del seleccionado argentino.

Icardi sólo jugó un partido con el seleccionado mayor, citado por Alejandro Sabella, en lugar de Lionel Messi, quien estaba lesionado; fue el 15 de octubre de 2013, cuando la actual figura de Inter de Italia jugó diez minutos ante Uruguay, por Eliminatorias Sudamericanas.

Con el paso del tiempo, los sucesos mediáticos aparecieron alrededor de la figura de Icardi de manera simultánea con su ascenso como goleador de equipos como Sampdoria e Inter. Su vinculación con la modelo Wanda Nara, ex esposa de su ex amigo y actual delantero del Torino, Maximiliano López, motivó su presencia en primera plana de las revistas del corazón, lo que relegó su trascendencia supuestamente por cuestiones deportivas. Pero siempre estuvo latente el rumor sobre que a Messi y a su denominado “grupo de amigos” en la Selección no les agradaba para nada tener como compañero a Icardi y que presuntamente habrían presionado a los anteriores entrenadores para que no lo citen.

De hecho, Gerardo Martino y Edgardo Bauza no le dieron lugar a Icardi en sus respectivos ciclos, pese al reclamo de la prensa y la opinión pública en función de su rendimiento futbolístico, especialmente con la camiseta del Inter.

La sola insinuación de una convocatoria de Icardi despertó críticas, entre ellas, la de Diego Maradona, quien catalogó de “traidor” al delantero rosarino y al propio Bauza por propiciar este año un encuentro en Milán para acercarlo al seleccionado.

Pero ante su inminente llegada a la Selección, Sampaoli decide patear el tablero y darle a Icardi, de movida, la chance de ser parte de los convocados, aun cuando físicamente no está en óptimas condiciones. Y, de este modo, ya envía un claro mensaje a los restantes integrantes del equipo, con Messi a la cabeza, sobre que de ahora en más Icardi estará en la consideración si mantiene el gran nivel futbolístico que viene mostrando, independientemente de su elevado perfil mediático y de la gran cantidad de polémicas que ha protagonizado junto con su actual mujer Wanda Nara fuera de la cancha.

AGÜERO, AFUERA

La lista para los amistosos ante Brasil y Singapur del 9 y 13 de junio, respectivamente, también exhibió varias sorpresas, entre ellas la ausencia de Sergio Agüero, un histórico del seleccionado argentino.

El Kun perdió terreno en la Albiceleste tal como le sucede en Manchester City de Inglaterra, porque el catalán Josep Guardiola prefiere al brasileño Gabriel Jesús.

El resto de la lista, presentada por el Departamento de Selecciones Nacionales de AFA, incluye a Sergio Romero, Nahuel Guzmán y el ex Estudiantes Gerónimo Rulli (arqueros); Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Emanuel Mammana y Gabriel Mercado (defensores); Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Ever Banega, Manuel Lanzini, Angel Di María, Alejandro Gómez y Joaquín Correa (mediocampistas); Paulo Dybala, Icardi, Gonzalo Higuaín y Messi (delanteros).

En los convocados surgen novedades como Mammana, Paredes, Lanzini, el “Papu” Gómez, Correa y Rodríguez, quien se inició en River, jugó en Defensa y Justicia y ahora es titular en Tijuana de México. La vuelta de Salvio al mundo selección es otro dato curioso. Su último llamado se produjo en 2012 bajo la gestión de Sabella.

EL RECAMBIO

Asimismo, esta cantidad de futbolistas presupone un recambio en el equipo aunque mantenga apellidos ilustres como Romero, Mascherano (definido como defensor en el listado de AFA), Biglia, Banega, Di María, Otamendi, Higuaín y Messi.

A este grupo restan incorporarse los jugadores que militan en el medio local y entre los apuntados figuran Javier Pinola (Rosario Central), Nicolás Tagliafico (Independiente), Walter Acuña (Racing), Jonatan Maidana, el ex Gimnasia Ignacio Fernández y Lucas Alario (River).

Por su parte, Sampaoli manifestó su deseo de dirigir al seleccionado argentino mientras encara la última fecha de la liga española con Sevilla. La dirigencia de AFA pretende cerrar la operación a la brevedad para presentarlo en sociedad el 1 de junio, como fecha tentativa.

El seleccionado argentino, que está en zona de Repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas, jugará con Brasil el próximo 9 de junio en Melbourne, Australia, y cuatro días después afrontará su segundo amistoso con Singapur, en ese país asiático.