¿Málaga dejará que el Real festeje por plata?

En España dicen que si el equipo de Míchel González pierde ante el Merengue cobraría más de un palo verde

| Publicado en Edición Impresa

El campeón de la liga española se definirá en la última jornada del torneo, que se disputará mañana en forma íntegra. El Real Madrid necesita no perder para quedarse con el título; mientras que el Barcelona deberá ganarle al Eibar y esperar que el Málaga supere a los merengues.

Entre esas posibilidades, la prensa española dejó trascender que si los dirigidos por Míchel González caen ante los blancos, cobrarían más de un millón de dólares.

La abultada cifra está relacionada al traspaso de Isco en la temporada 2013-2014. Cuando el Real Madrid se hizo con sus servicios a cambio de 33 millones de dólares. Florentino Pérez pagó una suma de USD 30 millones más tres variables.

Una de ellas especificaba que el club merengue le debería pagar un millón de dólares al Málaga por cada liga que conquisten durante los cinco años por los que se contrató al mediocampista ofensivo.

De todas formas, el Málaga tiene un objetivo puntual para luchar por conseguir una victoria: El reparto de los derechos televisivos. Para el conjunto “Blanquiazul” no es lo mismo ser undécimo que decimotercero. En el caso de ganar asegurarían el puesto número 11 por encima del Valencia y el Celta. Esa clasificación les permitirá garantizarse un millón de dólares en derechos televisivos y, si el Barcelona cae ante el Eibar, también podría hacerse con el otro millón por el título del Real Madrid.

En tanto que ayer, arrancó la 38º y última fecha del torneo español con un partido: Granada 1, Espanyol 2.

Hoy van a jugar Leganés vs. Alavés; Sp. Gijón vs. Betis y La Coruña vs. Las Palmas.