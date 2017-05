“Ante la necesidad de mi país, debo ir a dirigir a la Selección”

El DT se refirió a la salida anticipada del Sevilla, a cómo lo van a tratar los hinchas andaluces en el último partido y a las consecuencias que puede traerle este cambio

| Publicado en Edición Impresa

El rosarino Jorge Sampaoli cristalizó en palabras su “sueño” de dirigir al seleccionado argentino, por primera vez de manera explícita desde que se menciona su nombre como reemplazante de Edgardo Bauza, y advirtió que se trata de un ofrecimiento que “ahora no podría rechazar”, aunque destacó que todavía la AFA debe negociar con Sevilla su salida de esa institución.

“Cada ser humano tiene un sueño y el mío es dirigir la selección de mi país. Aunque altere mi camino como entrenador y no pueda dirigir ligas como disfruté este año, siento que tengo que ir. Ante la necesidad de mi país tengo que estar”, manifestó Sampaoli en la que seguramente fue su última conferencia de prensa como conductor del conjunto andaluz.

Cumplido su objetivo de mínima de dejar a su actual equipo en la instancia de clasificación a la próxima Champions League, el casildense se atrevió a exponer su máximo deseo, el que no pudo cumplir en los albores de la presente temporada porque días antes de la renuncia de Gerardo Martino, antecesor de Edgardo Bauza, había rubricado su vínculo con Sevilla y su cláusula de salida era demasiado elevada para las devaluadas arcas del fútbol argentino.

“Hoy sí me puedo sentar a evaluar porque ya se cumplió el objetivo”, subrayó. Y agregó: “Se termina una etapa, se abre de nuevo una posibilidad que ya no esperaba y la tengo que afrontar como un compromiso que, como argentino, no me permitiría rechazar”.

Sampaoli reiteró que su salida de Sevilla depende de un acuerdo entre ese club y la AFA, que no debería tener problemas en concretarse, aunque igualmente puso el foco en las “aristas” de su contrato, que le permiten interrumpirlo, y dejó en claro su postura: “Siento que sólo dejaría mi carrera y todo lo que hice para llegar a dirigir en una de las mejores ligas por irme con la selección de mi país; es algo que ahora no podría rechazar”.

En las horas previas a la que podría ser su primera convocatoria como conductor del conjunto capitaneado por Lionel Messi, con vistas a los amistosos ante Brasil y Singapur, Sampaoli aclaró que para hacerla pública debe “tener la autorización de Sevilla FC”.

“Más allá de que las especulaciones mediáticas digan que me he manejado a escondidas, no he necesitado eso, me he manejado con total claridad y transparencia con el club durante todo el año”, explicó.

Además, Sampaoli dejó en claro que no se privará de tener una despedida del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, hoy ante Osasuna en el último encuentro de una Liga en la que disputó 37 partidos y dejó un saldo de veinte victorias, nueve empates y ocho derrotas.

“Nadie me va a sacar en el último partido en el banco del Sevilla FC. No me perdonaría no dirigir este último partido”, señaló el técnico que llevó a Sevilla a octavos de final de la actual Champions League y que en breve conducirá los destinos de un seleccionado argentino, que se ubica quinto en las Eliminatorias para Rusia 2018, a falta de cuatro fechas.

NEGOCIACIONES CON LA AFA

Sampaoli, ex entrenador del seleccionado de Chile que conquistó la Copa América 2015 en Santiago, dijo que la gente del club andaluz estaba al tanto de sus negociaciones con la dirigencia de la AFA.

“Siempre me manejé con mucha claridad con el presidente (en alusión a José Castro) y con toda la gente del club. El Sevilla estaba al tanto de todo”, subrayó el santafesino. Decidí no hablar antes de un tema que no me correspondía. Hay un lazo muy importante entre esta camiseta y yo. Fueron bastantes alegrías como para manchar esto con cosas que no tienen relevancia, ni si quiera certezas. Lo tendrá que resolver la AFA con el Sevilla”, agregó el entrenador que también trabajó en equipos de Ecuador y Perú.

Consultado sobre cómo cree quie será recibido por los hinchas del Sevilla en el último partido de la Liga, Sampaoli indicó: “La afición me va a recibir como quiera, seguramente me recibirá con lo que ha consumido de los medios y las redes sociales. El condicionante es que la gente repruebe o no, o que pase desapercibido, porque lo importante es el equipo”.