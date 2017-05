A La Plata le cambiaron la cancha a último momento

Al final, el partido por el Nacional de Clubes se jugará en el predio de su rival y no en el Estadio Charrúa. En tanto, San Luis se medirá hoy con Newman

A raíz de una decisión de último momento de la World Rugby, La Plata RC no podrá enfrentar a Old Christians, por los cuartos de final del torneo Nacional de Clubes “B” en el Estadio Charrúa, de Montevideo, Uruguay, como estaba previsto. Y de este modo, no será parte de la jornada de rugby internacional que se desarrollará en ese escenario y que tendrá como punto saliente el partido entre los seleccionados de Uruguay y Brasil, por la clasificación al Mundial de Japón 2019.

En cambio, el cotejo se disputará en el campo de su rival, en el mismo horario que estaba previsto inicialmente: 13:30.

¿Qué fue lo que pasó? En una medida que dejó sin margen de acción a las partes, la World Rugby movió el partido al predio Campo San Patricio, el reducto de Old Christians. El organismo adujo que, debido a las intensas lluvias que están cayendo en Montevideo, optó por preservar el campo de juego, para que esté en buenas condiciones cuando allí se presenten Uruguay y Brasil. Así, el choque entre La Plata RC y Old Christians fue levantado de la cartelera en el Estadio Charrúa, donde figuraba como preliminar del clasificatorio para el Mundial. Y lo trasladó al predio del rival del Canario, distante a unos 35 minutos de allí.

En cuanto al equipo de La Plata RC, formará de la siguiente manera: Ariel Del Cerro, Martín Fontán (C) y Francisco Uriarte; Bautista Ozoig y Federico Stein; Juan Manuel Rico, Pedro Romanazzi y Manuel Dacal; Juan Pedro Piñeyro y Pedro Mercerat; Iván Albina, Federico Sica, Octavio del Río, Máximo Casaro; y Lucas Suárez Folch. E: Julio Brolese.

Arbitro: Matías Ortiz de Rosas. Hora: 13:30. Cancha: Campo San Patricio.

SAN LUIS SE LA JUEGA ANTE NEWMAN

Por su parte, San Luis tendrá esta tarde un choque sin segundas chances, de esos que son “a matar o morir”, por los cuartos de final del Nacional de Clubes “A”. Es que el conjunto marista (campeón de este torneo en 1998) visitará a Newman, en Benavídez con la obligación de ganar para meterse en la siguiente instancia del certamen,

Frente a este crucial enfrentamiento, José Altube, el entrenador Marista pondrá en cancha el siguiente equipo: Alan Oubiña, Gastón Giménez y Guillermo Lawrie; Cristian Elías y Pedro Giannini; Manuel Gnecco, Facundo Alvarez Amado y Rodrigo Bruni; Martín Aereboe y Felipe Campodónico; Eduardo Ruesta, Juan Campodónico (C), Hernán Verzini, Robertino Fileni; e Isidro Martínez.

Arbitro: Pablo Deluca. Hora: 15:30. Cancha: Newman.

LOS TILOS Y LA “U” POR EL TORNEO DE LA URBA

Por otro lado, en el marco de la sexta fecha por la Primera “A” del Torneo de la URBA, Universitario, se presentará en Gonnet frente a Buenos Aires.

La “U” formará con: Ezequiel Gaudio, Facundo Poncetta y Juan Mercapide; Guido Pau y Esteban Galarza; Jerónimo Almeida (C), Fabio Urréjola y Felipe Damioli; Lautaro Alvarez y Ramiro Alvarez; Agustín Alessandrini, Patricio Cachaza, Fernando Fernández, Juan Vidal; y Valentín Darhampé. E: F. Tosti-A. Breccia.

Arbitro: Ricardo Albina. Hora: 15:30. Cancha: Universitario.

En tanto, Los Tilos, que por un acuerdo entre dirigentes cedió la localía, tendrá su partido ante San Albano en Corimayo.

El conjunto del Tano Fioravanti y Ramiro Bernal irá con: Nicolás Formigo, Hernán Ochoteco y Alejo Brem; Matías Russo y Manuel Ronga; Federico Castilla, Manuel Castagnet y Bautista Gatti; Homero Picone y Juan Ignacio Sarasola; Gerónimo Assereto, Bautista Assereto, Segundo Tuculet, Nicolás Fernández; y Mateo Tuculet (C).

Arbitro: Gustavo Tomanovich. Hora: 15:30. Cancha: San Albano.

ALBATROS Y BERISSO SALEN A LA CANCHA

En tanto, Albatros viajará hasta San Martín para medirse con La Salle por la sexta fecha de la Primera “C”.

El equipo de la dupla Ramos Alvelo-Maglio saldrá con: Agustín Cicchino, Federico Belinche y Facundo Lázzari; Sebastián Lombardi y Juan Manuel Kiramarios; Sebastián Valdovinos, Mauricio Valdovinos y Josué Bisceglia (C); Agustín Sáenz y Bruno Balatti; Tomás Mainini, René Roletto, Santiago Lambre, Leandro Elizondo; e Ian Mac Dougall.

Arbitro: Juan Francisco. Hora: 15:30. Cancha: La Salle.

Finalmente, por la cuarta fecha de la Tercera División, Berisso Rugby Club visitará a Porteño.

El conjunto de la Ribera irá con: Joel Rutigliano, Agustín Marcenaro y Omar Medina; Nicolás Fantozzi y Emmanuel Pradelli; Sebastián Márquez, Agustín Mazzola y Matías Gomís; Leandro Puglia y Gastón Fernández Sosa; Pedro Parera, Martín Cironi, Benjamín Lurbe, Martín Romero; y Esteban Sosa (C). E: M. Gomís.

Arbitro: Patricio Brecciaroli. Hora: 15:30. Cancha: Porteño.