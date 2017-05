Homenaje al recordado “Cuchi” Leguizamón en el Argentino

En el centenario de su natalicio, se realizará hoy con la Juan de Dios Filiberto y destacados solistas

En el año en el que se celebra el centenario de su natalicio, el Teatro Argentino ofrecerá esta noche a las 21 en la Sala Alberto Ginastera un concierto en homenaje al recordado compositor Gustavo “Cuchi” Leguizamón (ver aparte), que contará con la participación de la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, dirigida por el platense Luis Gorelik, y con la intervención como solistas de los pianistas Antonio Formaro y Adrián Iaies, el percusionista Facundo Guevara y la cantante Roxana Amed.

En la apertura se interpretará el Concierto para piano y orquesta, en Mi mayor, Op. 12, de Ernesto Drangosch (con la actuación como solista de Antonio Formaro). A continuación, la Orquesta y el pianista Adrián Iaies, el percusionista Facundo Guevara y la cantante Roxana Amed ofrecerán La arenosa (Leguizamón-Castilla), Balderrama (Leguizamón-Castilla), Pannonica (Thelonious Monk), Cartas de amor que se queman (Leguizamón-Castilla), Chacarera del expediente (Leguizamón), Zamba del laurel (Leguizamón-Tejada Gómez) y Zamba de Lozano (Leguizamón-Castilla). Los arreglos orquestales le corresponden a Gustavo “Popi” Spatocco.

Al público se le solicitará la adquisición de un bono de un valor de $ 100, a beneficio de la Fundación Teatro Argentino, que podrá obtenerse únicamente en la boletería del Teatro, a partir de las 11 y hasta las 17.

Consultado por EL DIA sobre cómo surgió la propuesta de homenaje desde el jazz y qué características tendrá el concierto, el director platense Luis Gorelik anticipó que incluyeron “diferentes obras que representan miradas diversas sobre el enorme legado de este gran músico salteño”. En ese sentido, aseguró que “dentro de este espectro de miradas está la mirada desde el jazz, que Adrián Iaies realizó junto a la vocalista Roxana Amed en un sensacional CD editado hace algunos años. Los temas de este CD, en arreglos orquestales junto al propio Iaies y Amed son los que conforman el programa de este concierto. En la primera parte haremos el Concierto para Piano y Orquesta de Ernesto Drangosch, junto al gran pianista argentino Antonio Formaro. Este concierto es la primer obra de este tipo escrita en el país (1912)”.

En relación a su vuelta al Argentino, el conductor dijo que tiene “altas expectativas” sobre la velada. “En primer lugar porque como platense siempre es una alegría inmensa retornar al escenario de la sala mayor de mi ciudad. Desde que dirigí la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler en 2009, no me presentaba en el Teatro Argentino. Además, siempre tengo un lugar de mucha nostalgia por la ciudad en la que nací, me crié y comencé mi formación musical, de manera que la alegría es doble”, reconoció.

Por otra parte, Gorelik, que viene encabezando junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto un ciclo de encuentros con figuras internacionales en el CCK, contó que próximamente realizarán allí funciones “junto a grandísimos artistas como Hugo Fattoruso, Egberto Gismonti, Leo Masliah, Yamandú Costa, Néstor Marconi, Jairo, Osvaldo Piro y otros”.

Sobre su rol como director de esta respetada agrupación que lleva el nombre de un gran compositor argentino, destacó que “la altísima calidad de sus integrantes realiza una fusión estilística casi única en el mundo. Tiene una versatilidad que permite tocar por ejemplo en un mismo programa obras de Juan Carlos Paz, Eduardo Falú u Osvaldo Pugliese. Y la orquesta encara un enorme rango de repertorio con la misma frescura y energía. Estoy convencido que esta orquesta es la que más proyección tiene hacia el futuro musical de nuestro país”.

Por último, y en referencia a sus inicios y cuáles serían las recomendaciones para los jóvenes futuros directores, manifestó: “Mis primeros pasos fueron en La Plata. Estudié guitarra con un gran maestro llamado Domingo Mercado, y luego egresé del Bachillerato de Bellas Artes. Tras un breve paso por la Facultad de Bellas Artes continué mis estudios en la Academia de Música Rubin, de Jerusalén. A los jóvenes futuros músicos, en general les aconsejaría que sean ambiciosos en su formación y busquen siempre los modelos de excelencia allí donde se encuentren. Que amen profundamente lo que hacen, y que por sobre todas las cosas se preparen para compartir con los demás este gran tesoro intangible que es la música. Que no tengan prejuicios, disfruten y hagan disfrutar a su público de toda la música a la que puedan acceder”.

Entrevista: Nicolás Isasi