Simeone confirmó que se queda en Atlético de Madrid 

El director técnico argentino Diego "Cholo" Simeone confirmó hoy ante los hinchas de Atlético de Madrid que se quedará porque "el club tiene futuro". Luego de la victoria sobre Athletic de Bilbao por 3-1 que dejó al equipo en el tercer puesto de la liga española y en medio de la despedida al estadio Vicente Calderón, el "Cholo" tomó el micrófono y anunció que seguirá como entrenador.

"Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar: sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro, el futuro somos nosotros", manifestó Simeone, quien conduce al "colchonero" desde 2011.

"Para ustedes la palabra sentimiento es algo muy profundo. Los demás equipos pueden tener más dinero, alguna copa más que nosotros, pero nunca van a poder igualar el sentimiento que tienen ustedes por este club", agregó el ex DT de Racing Club, Estudiantes de La Plata, River Plate y San Lorenzo que fue ovacionado por los más de 50.000 hinchas que le dijeron adiós al Vicente Calderón.

Desde que asumió, Simeone conquistó una liga, una Copa del Rey, una Supercopa española, una Liga de Europa y una Supercopa de Europa, además de obtener dos subcampeonatos de Liga de Campeones de Europa.