El Gasolero obtuvo un triunfo clave ante el Sabalero 

Temperley ganó hoy un partido clave para salvarse del descenso ante Colón de Santa Fe por 3 a 0 como local, en un encuentro perteneciente a la 25ta. fecha de la Primera División de fútbol.

Abel Peralta, a los 29 minutos del primer tiempo, Alexis Zárate, a los 13 del mismo período, y Lucas Mancinelli, a los 36 de la parte final, anotaron para el dueño de casa.

Con esta victoria, el "Gasolero" (1.070) llegó a los 30 puntos y continúa con vida en la lucha por salvarse, al tiempo que el "Sabalero" perdió el invicto de 10 partidos (7 victorias y 3 derrotas) del año.

En la próxima fecha, Temperley visitará a Banfield y Colón recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Temperley: Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Ignacio Bogino, Gastón Aguirre y Alexis Zárate; Abel Peralta, Matías Sánchez y Leonardo Di Lorenzo; Marcos Figueroa, Mauro Guevgeozián y Emiliano Ozuna. DT: Gustavo Álvarez.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Clemente Rodríguez; Christian Bernardi, Gerónimo Poblete, Nicolás Silva e Iván Torres; Nicolás Leguizamón e Ismael Blanco. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 29m. Abel Peralta (T). Goles en el segundo tiempo: 13m. Alexis Zárate (T) y 37m. Lucas Mancinelli (T).

Cambios: en el segundo tiempo, 16m. Facundo Pereyra por Iván Torres (C), 21m. Leandro De Bórtoli por Matías Ibáñez (T), 23m. Diego Lagos por Nicolás Silva (C), 28m. Lucas Mancinelli por Marcos Figueroa (T), 30m. Mauro Dalla Costa por Nicolás Leguizamón (C) y 40m. Patricio Romero por Abel Peralta (T).

Amonestados: Sánchez, Ozuna, Mancinelli y Zárate (T). Conti, Poblete, Torres y Leguizamón (C).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Temperley.