Sagas para adolescentes: un fenómeno que atrapa a chicos y grandes por igual

Los romances entre hombres lobos o vampiros copan las librerías. Sus lectores son chicos pero el fantasy gana también corazones adultos

| Publicado en Edición Impresa

Lejos de las andanzas que proponía Emilio Salgari o de las recordadas y cambiantes tramas de la colección Elige tu propia aventura, las historias que leen los adolescentes actuales ampliaron el horizonte dramático y, de la mano de las nuevas tecnologías y de sagas que se multiplican a ritmo vertiginoso, incluyen protagonistas freaks alejados del estereotipo clásico del héroe o la heroína y hasta finales no siempre felices. ¿Moda pasajera o tendencia literaria dispuesta a quedarse y marcar una época? ¿Simple entretenimiento o un género al que, por ganar incluso el interés adulto, todavía no se le conoce el techo?

“Hay un público exigente, formado e informado. Y a nivel mundial se ve que esta franja se extendió y hoy tenés lectores que consumen el género con 20, 30 y hasta 40 años”

“En los últimos años la venta de narrativa juvenil aumentó un 30 por ciento en el país”, asegura Luz Enríquez, editora de El Ateneo. Y basta con hacer un repaso por las novedades presentadas en la última Feria del Libro para confirmarlo: las sagas apocalípticas, de ciencia ficción y distópicas componen un fenómeno que se robustece con redes sociales, Internet, críticas literarias de booktubers y bloggers, además de un marketing que masifica las obras y las transforma en productos de rápido consumo.

Sellos grandes y pequeños apuestan a lo que parece haber tomado la posta de aquel prodigio del fantasy iniciado hace más de 15 años con Harry Potter, la septualogía de la británica J.K. Rowlling; reavivado luego en “Crepúsculo”, saga de la estadounidense Stephenie Meyer; y, más cerca en el tiempo, por Los juegos del hambre, de su coterránea Suzzane Collins.

“Hace unos siete u ocho años un tercio de nuestro plan editorial estaba destinado a la literatura juvenil y hoy ese segmento representa más de la mitad del plan de novedades”, apuntan para ilustrar el fenómeno desde el grupo Penguin Random House.

Una encuesta realizada en la Feria del Libro reveló que más de un 90% de jóvenes leyeron algún título el último año. Teniendo en cuenta que se trata de una muestra producida dentro de un ámbito específico (jóvenes de entre 16 y 24 años, dentro de la Feria), las estadísticas expresan una tendencia en sintonía con los números del mercado y con lo que opinan editores y especialistas en comunicación: que los jóvenes no han dejado de leer. La cuestión está en qué leen, cómo leen y cómo llegan a los libros.

“Sin dudas, los jóvenes leen. Durante años se los estigmatizó; lo que pasa es que no leen lo que se leía, pero no leer a Salgari y sí blogs, sagas o cómics no es no leer, es leer otras cosas. El tiempo pasa y las lecturas cambian, esa es la explicación”, asegura Florencia Ure, gerente de Comunicaciones y Prensa de Random House.

Para Virginia Ruano, por su parte, editora juvenil de Norma, “hay muchos indicadores para ejemplificar este boom, como el auge que está teniendo la literatura juvenil sobre todo la categoría de Young Adults; el espacio que se le da en las librerías, en las ferias; los números de ventas; o la industria del cine que toma novelas y las lleva a la pantalla, que no es algo nuevo pero sí una tendencia creciente”.

En la cuestión, apuntan quienes analizan el tema, se cruzan varios aspectos y aparece siempre el factor de la llamada literatura de calidad, entre comillas. “Yo creo que hay que tener sinceridad intelectual -sostiene Ruano-: uno como adulto puede disfrutar de una película de Herzog y una de Christopher Nolan. Culturalmente hay mucha oferta y cada uno va construyendo su gusto particular, lo importante es tener herramientas para definir qué gusta y por qué”.

Lejos de aquietarlas o hacerlas retroceder, lo cierto es que las aguas de la literatura juvenil parecen haber encontrado en las nuevas tecnologías un recurso ya no sólo para sobrevivir sino más bien para expandirse y sumar nuevos lectores. Tal vez el mejor ejemplo hayan sido las últimas ediciones de la Feria, donde, de la mano de booktubers o blogueros especializados en sagas, el fantasy resultó la verdadera protagonista del mega evento editorial.

Si bien las predicciones anunciaban apocalípticamente la desaparición del libro, más aún con el florecer de dispositivos tecnológicos y el aluvión de redes sociales, los estantes de las librerías se pueblan cada vez más con libros de calidad destinados a adolescentes y desde las propias editoriales se admite una y otra vez que son los adolescentes y hasta los treintañeros el principal motor de ese mercado.

“Las sagas juveniles representan un verdadero boom -confirman desde la sucursal platense de Cúspide-, y de todas ellas la más vendida actualmente sigue siendo Harry Potter, seguida por Percy Jackson y Cazadores de sombras”.

Conocedora del fenómeno, Georgina Dritsos, jefa de prensa de VyR Editoras, asegura que “hay muchos jóvenes que no leen pero hay muchísimos otros que sí y son lectores voraces, full time. Eso es un poco la explicación por la cual el mercado editorial se vuelca más a esta franja etaria. Hay un público exigente, formado e informado. Y a nivel mundial se ve que esta franja se extendió y hoy tenés lectores que consumen esta sección con 20, 30 y hasta 40 años”.

Es que a la literatura para adolescentes la desplazó lo que hoy se conoce como “Young Adults”, libros protagonizados por jóvenes que tocan todos los temas: fantasy, diversidad de género, trastornos alimentarios y hasta amores paranormales. A diferencia de hace algunos años que dominaba la saga, ahora esa categoría es una tendencia en creces que se afirma; incluso VyR lanzó el año pasado la colección “YA”, especialmente etiquetada.

¿Cómo llegan los y las jóvenes a los libros? ¿De qué modo se enteran de la existencia de los títulos que eligen? Las cifras de la encuesta realizada en la Feria dicen que un 38,3% lo hizo a través de recomendación familiar; un 28,9% llegó por críticas en revistas, diarios o blogs; un 19,8% por publicidad; un 18,3% recomendados por libreros; y un 12,3% lo hizo mediante la opinión de booktubers.

Si bien los números indican que el entorno familiar es una clave -¿vivir entre libros acompaña la formación de hábitos lectores?-, no llegan a advertir con certeza el impacto que suponen las redes sociales. “Sabemos de la importancia de los familiares, la lectura se contagia y estar en una casa con libros llega. Pero eso tampoco quita que un chico en una casa no lectora sea un gran lector. A eso debemos sumar fenómenos como bookstagram, los booktubers o los blogs”, sostiene la editora de Norma, para quien, con la aparición de las redes sociales “se comprobó que los jóvenes se agrupan en comunidades donde, además, comentan libros y se fanatizan con ellos”. Así como en su momento fue Salinger con “El guardián en el centeno”, o Tolkien o Bradbury o Italo Calvino con “El barón rampante”, o tal vez los viejos tomos de la colección Robin Hood o “Juvenilia” de Miguel Cané, ahora aflora una nueva jungla no sólo de personajes y escenarios sino de temáticas y de temores novedosos en la patria de las letras para los chicos y no tantos. El fenómeno tiene más números: las publicaciones juveniles aumentaron un 146% en la última década, un incremento que, según la Cámara Argentina del Libro, editores y escritores, se debe precisamente a la calidad y variedad de oferta que brindan las editoriales y a los lenguajes y temáticas en esas obras. “Los jóvenes son los que muchas veces descubren libros y autores además de funcionar como grandes difusores, pues pueden destruir un libro con sus críticas o súper recomendarlo”, aportan desde Ediciones B. Sin embargo, el género que en la prehistoria de las ventas masivas tuvo a J.R.R Tolkien con el ‘Señor de los anillos’, “se repliega ahora ante la ciencia ficción, los amores entre seres monstruosos, las historias apocalípticas y las tramas planteadas en sociedades ficticias y, muchas veces, indeseables”.

Las sagas más vendidas:

1º Harry Potter 2º Percy Jackson 3º Cazadores de sombras

FUENTE: CUSPIDE