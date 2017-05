Consumir marihuana, una “recreación” prohibida que está cada vez más naturalizada

Médicos, funcionarios y especialistas coinciden en que la baja en la percepción del riesgo, los cambios legislativos y un marco de mayor permisividad han disparado su uso

La falta de campañas de prevención, la expansión de la cultura cannábica con publicaciones y negocios que promueven el autocultivo y cierta mirada `simpática’ de la marihuana en la televisión, habrían contribuido a que hoy no sea vista como lo que es: una sustancia potencialmente perjudicial para la salud - archivo

Para el 60 % de los chicos de entre 15 y 25 años, conseguir marihuana “es fácil”. Para el 30 % de ellos, el consumo en su bario “es alto”. Uno de cada cuatro adolescentes de nuestra región reconoce haber “fumado alguna vez”. Todos estos datos, recogidos por entidades reconocidas por su seriedad como el Observatorio de la Deuda Social Argentina y en nuestra región por la Fundación Florencio Pérez, se pueden reconocer en cualquier calle de nuestra ciudad.

Una escena ocurrida el domingo pasado a media tarde en el Parque Saavedra es apenas una prueba.

Mientras acompañaba a su hijo que intentaba pescar en las oscuras aguas del lago, un papá se puso a charlar con tres muchachos de unos treinta años que se habían acercado a ver. Querían saber si picaba algo, con qué estaba encarnando, si era mejor usar lombrices o miga de pan... La situación podría haber sido de lo más corriente de no ser porque los curiosos no dejaron en ningún momento de fumar marihuana. Durante los cinco minutos que duró, la charla estuvo acompañada por el ir y venir del porro, que se iban pasando de mano en mano como si lo que compartieran fuera un mate dulce y no una sustancia considerada ilegal.

Lejos de ser una situación aislada, se trataba apenas de una más. No muy lejos de ahí, un grupo de murga compartía también un “faso” mientras se preparaba para ensayar con sus tambores; y al atravesar los puestos de ropa y películas piratas montados sobre el eje de avenida 66, el inconfundible aroma de la marihuana se alzaba de tanto en tanto como solían hacerlo el de garrapiñada o algodón de azúcar hace un tiempo atrás.

Sin haber dejado de ser ilegal, el consumo de marihuana, antes oculto o relegado a ámbitos específicos, hoy parece por el contrario ser objeto de cierta ostentación. Porque lo cierto es que no sólo se la fuma en parques y plazas: se lo hace también en las tribunas de las canchas, en las marchas y manifestaciones políticas, en los vagones del tren al terminar la jornada de trabajo o en la puerta de los boliches antes de entrar a bailar.

A lo largo de los últimos años, el uso recreativo del cannabis se ha instalado de tal forma en los espacios públicos que ya no llama siquiera la atención. Es así que lo que hace unas décadas hubiera resultado motivo de alarma, hoy constituye una escena común, coinciden en observar médicos, funcionarios y especialistas, para quienes la baja en la percepción del riesgo, los cambios legislativos y un marco de mayor permisividad social han disparado su uso.

“EL PEOR MOMENTO”

“El país atraviesa el peor momento en cuanto a consumo de drogas de su historia” y “el cannabis es la droga que más se ha extendido”, advirtió a mitad de semana el titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Roberto Moro, en la apertura de la 2ª Conferencia Anual del Programa de Cooperación entre América latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD).

Aunque reconoció no disponer todavía con cifras que den cuenta de este fenómeno -hecho del que responsabilizó a la gestión anterior por “borrar” el Observatorio Argentino de Drogas- el funcionario aseguró que un informe en que está trabajando la Sedronar para presentar el mes próximo marca un incremento “muy elocuente” en el consumo de marihuana en el país.

“En la Argentina ocurrió que la droga se fue naturalizando, incluso funcionarios anteriores decían que consumir marihuana no generaba daño. Si naturalizamos desde el Estado, la sociedad va a percibir que hace bien. El mensaje para el imaginario social es muy malo, porque el uso recreativo de la marihuana es muy malo. Genera daño para la salud”, resaltó el funcionario ante representantes de 46 países de América latina, el Caribe y la Unión Europea en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina.

La advertencia del titular de la Sedronar no fue la única voz de alerta que se escuchó durante la última semana en relación al consumo de marihuana con fines recreativos por parte de la sociedad. Tras reunirse en Montevideo, el Foro de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur emitió un documento donde manifestó su preocupación por el impacto negativo que los cambios en la legislación (tales como la ley de cannabis medicinal en Argentina o su legalización en Uruguay) está teniendo sobre su consumo en toda la Región.

ALARMAS Y CONSECUENCIAS

“Estamos muy alarmados por el consumo de marihuana y sus consecuencias en nuestros países. Los cambios en las legislaciones pueden llevar a una menor percepción de riesgo y una mayor disponibilidad de la marihuana que resulten en un consumo significativamente mayor entre los chicos y los adolescentes”, advirtieron las principales entidades pediátricas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Aunque existe un déficit de datos oficiales que den cuenta de la evolución en el consumo de marihuana durante los últimos años, diversas investigaciones realizadas por entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil confirman la fuerte presencia que tiene el consumo de esta droga en nuestra población. Tal es el caso del estudio realizado por la Universidad Católica Argentina a instancias de la Fundación Florencio Pérez, según le cual uno de cada cuatro jóvenes de La Plata la ha probado al menos una vez (ver aparte).

El fenómeno es observado también por profesionales de la Salud, quienes aseguran que la baja en la percepción del riesgo en torno al consumo de marihuana por parte de adolescentes y jóvenes “es algo que hoy se nota en los consultorios”.

Para la doctora Ana María Girardelli, directora del hospital de Toxicología y Salud Mental de La Plata, esa tendencia a menospreciar los efectos nocivos de la marihuana no es ajena a una generación de jóvenes criados en un marco de mayor permisividad. “No es raro que al consultorio lleguen adolescentes cuyos padres también consumen y que tienen una actitud tolerante hacia la marihuana, como si fuera inocua. Incluso se dan casos de padres que han consumido marihuana junto a sus hijos”, asegura la especialista.

Pero la permisividad en torno al uso recreativo de la marihuana -señala por su parte el especialista en consumos problemáticos Claudio Romero- iría mucho mas allá del contexto del hogar. “La ausencia de campañas de prevención, la expansión de la cultura cannábica con publicaciones y negocios que promueven el autocultivo y cierta mirada `simpática’ de la marihuana tanto en el cine como en la televisión, han contribuido a que hoy no sea vista como lo que es: una sustancia potencialmente perjudicial para la salud”.