Francisco reconoció que pese a su afición al fútbol, se considera un "patadura"

El papa Francisco se reunió el domingo con niños en el centro deportivo de un suburbio de Roma y les dijo que de joven nunca jugó muy bien al fútbol porque era un "pata dura". Un niño de 11 años que estaba en el deportivo en Acilia le preguntó si había jugado fútbol de niño.

Francisco, aficionado al deporte en su natal Argentina, dijo que no era muy "bravo" y casi siempre terminaba de portero. Así casi no tenía que moverse de su posición. "Cuando estaba de su edad no era muy bravo jugando futbol y de donde vengo les dicen 'pata dura'" a esos jugadores, relató el pontífice ante los chicos.