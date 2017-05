“La loca del bisturí”: fue a bailar y cortó a varios en el boliche

Tiene 24 años y es estudiante de Evisceración. La detuvieron. Las víctimas están bien

Lo primero que supusieron fue que algo que tenía entre su ropa era lo que provocaba que todo el que pasara cerca de esa chica terminara lastimado; pero no. No era un accidente. La joven de 24 años estaba bailando y saltando con un bisturí en la mano y con eso los había cortado.

El insólito episodio ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada de ayer en “Puerto Aruba”, una disco de la zona del puerto de Paraná, en Entre Ríos. Según trascendió, la joven (cuya identidad no fue difundida) estudia Evisceración, una tecnicatura que habilita a desempeñarse como auxiliar de los médicos forenses durante las autopsias.

Quedó detenida y le secuestraron los elementos cortantes, entre ellos una navaja rosa con dibujos de Kitty.

“saltaba y bailaba”

Era una noche normal en el boliche hasta que varias personas avisaron a los “patovicas” que algunos habían resultado heridos al pasar al lado de una joven.

“Hasta ese momento pensaban que era por algo que tenía en la ropa esta chica”, indicó la comisario Berón, de la Departamental Paraná. “Pero después observaron que tenía el bisturí en la mano y avisaron al personal de seguridad”, afirmó la jefa policial.

Cuando intervinieron policías que hacían horas adicionales en el lugar y la entrevistaron, confirmaron los dichos de los agredidos y conversaron con la sospechosa: “Cada vez que empezaba un tema, ella saltaba y bailaba y en esos momentos causaba los cortes”, explicó Berón en declaraciones a la prensa.

“No podemos precisar si fueron intencionales; simplemente sabemos que tenía eso en la mano”, aseguró.

Según detalló la comisario, hubo tres víctimas: dos mujeres y un hombre, de los cuales dos debieron ser suturados, en un caso con cinco puntos y en otro, con ocho. Presentaban heridas en brazos y abdomen.

“Fueron cortes de un roce más que nada, más allá de que hubo necesidad de suturar, las heridas no revisten gravedad”, explicó Berón, quien además aseguró que el hecho podría haber sido peor, ya que cuando sucedió “aún no había ingresado mucha gente” en la disco.

“Se pudo visualizar la situación y automáticamente el personal que se encontraba cumpliendo adicionales dio intervención a la Fiscalía”, detalló.

Berón informó que dos de los heridos hicieron la denuncia en la comisaría 8° de la capital entrerriana, por lo cual se dio intervención a un fiscal. La joven fue detenida y trasladada a la Alcaldía de Tribunales.

La comisario contó también que en el momento de la detención nadie se presentó como acompañante de la joven, quien habría estado sola en el lugar. Ayer a la mañana, la Policía tampoco había sido contactada por ningún familiar de la detenida. Ante esa situación, la jefa policial deducía que la joven “no sería de Paraná, sino del interior de la provincia”, informó.

Algo que llamó la atención de todos es que cuando fue abordada por los agentes, no dudó en entregarles el bisturí ni mostró algún tipo de resistencia al procedimiento. “No adujo nada, no se mostró agresiva ni violenta. En un momento se mostró un poco acongojada, pero estaba normal”, detalló Berón. La joven no tiene antecedentes.