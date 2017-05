Carrió salió a denunciar un acuerdo político para proteger a De Vido

Involucró a jueces, banqueros y políticos, incluido oficialistas, en un plan para evitar denuncias del ex ministro

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, alertó ayer sobre una “orden escrita de ‘omertá’” para proteger al ex ministro de Planificación del kichnerismo Julio De Vido y evitar que se amplifique el caso Odebrecht, en una operatoria en la que involucró a jueces, empresarios y sectores del Gobierno.

Carrió advirtió que “hay un lobby” para preservar la figura de De Vido, al afirmar que si el ex ministro destapa la “contribución a las campañas políticas” y las “coimas”, entre otros temas, podría “comprometer a todos: empresarios, banqueros, jueces y miembros de tribunales supremos, y eso incluye al gobierno de (Mauricio) Macri”.

APUNTO A FUNCIONARIOS

“Algunos de este gobierno, no Mauricio, pueden querer que se proteja a De Vido porque De Vido hacía favores a todos, los gobernadores y los intendentes. Acá hay una orden: proteger a Aníbal (Fernández) y De Vido. Hay una orden escrita de ‘omertá’”, dijo, para que la mano de la Justicia no llegue al actual diputado del Frente para la Victoria.

Por otra parte, advirtió al Gobierno que debe “averiguar” y “estar interesado” en identificar si sectores de Inteligencia o vinculados al Ejecutivo impulsan “operaciones falsas” en su contra porque resaltó ser una “aliada central” del presidente Mauricio Macri.

Carrió también dijo que le “preocupa la inseguridad de la provincia de Buenos Aires”, cuestionó la figura del ministro de Seguridad del distrito, Cristian Ritondo, y dijo no poder creer que ex funcionarios kirchneristas que “se robaron todo lo del Estado no tengan prisión preventiva”. Un día después de revelar que el albañil que la denunció por presunto “enriquecimiento ilícito” recibió 1.500 pesos para llevar el caso a la justicia, Carrió remarcó: “Hace seis meses que denuncié esta operación”. “El Gobierno mismo es el que debe estar interesado en saber quiénes me hacen operaciones falsas y si hay personas directas o indirectamente vinculadas al Gobierno, a la AFI, a Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, al señor (Federico) ‘Fredy’ Lijo, al señor (Sergio) Massa, al señor Ritondo”, alertó.

En su reclamo a la Casa Rosada, Carrió insistió: “Tiene que averiguarlo porque soy una aliada central del presidente”, Mauricio Macri. De todas formas, aclaró que “el Presidente no tiene nada que ver con esto”.