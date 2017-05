Tercera victoria al hilo de Los Tilos

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la sexta fecha del campeonato de Primera A de la URBA, Los Tilos superó a San Albano por 24 a18 e hilvanó su tercera victoria consecutiva.

Fría y lluviosa jornada en Corimayo, donde San Albano no tuvo su mejor día. Apenas a los tres minutos tuvieron su primera ocasión de sumar con el pie, pero James Ormson desaprovechó el kick. En los minutos siguientes se vino el ataque del Verde. Una escapada de Nicolás Fernández desembocó en un try de Formigo para Los Tilos, que alcanzó el ingoal tras una jugada en corto.

Más tarde, un afortunado rebote de una jugada aérea le dejó el try servido a Mateo Tuculet, que apoyó el segundo para los de nuestra ciudad. Sarasola acertó ambas conversiones. A la media hora de juego, San Albano consiguió un try gracias a toda la velocidad de Lautaro Lualdi, que se zambulló cerca de la bandera y puso el parcial de 14-5.

La lluvia de los primeros minutos del complemento ensució las acciones. Acortando la diferencia, Ormson acertó dos penales para que el local quede a tres unidades. Los Tilos supo aprovechar la única ocasión clara de la segunda mitad y a los 21 minutos Alejo Brem apoyó en el ingoal, esto tras un maul y jugada en corto de los de verde.

San Albano no se achicó, cerca del final demostró el por qué estaba en la cuarta posición del campeonato y firmó un gran try penal generado por el empuje de su scrum. Con esta conquista, el parcial era de 24-18 para la visita. El cierre del partido fue polémico: Los Tilos con un jugador menos (amarilla a G. Assereto), Ormson erró un nuevo penal y en la última jugada desperdiciaron una clara chance de try. Un knock-on a metros del ingoal le dio a Los Tilos un scrum en defensa. Posesión, kick al touch y tercera victoria consecutiva para los de Barrio Obrero.

Con los resultados de esta sexta fecha del Campeonato Primera A de la URBA, San Albano cayó a la quinta posición y Los Tilos terminó en el noveno puesto. En la próxima fecha los dirigidos por Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti visitarán a Pueyrredón.