Triunfazo de la U

Por la sexta fecha del Torneo de Primera A organizado por la URBA, Universitario derrotó a Buenos Aires por 25 a 20. El conjunto de Gonnet, recuperó la contundencia en el ingoal y fue muy sólido en las situaciones de contacto ante uno de los animadores del certamen.

Desde el inicio el duelo entre “Panteras” y “Leones” tuvo a La U bien plantado en el terreno peleando cada metro y así fue que a pura presión de los delanteros pudo llegar al try a los 3’ por intermedio de Mercapide. El conjunto pantera, golpeó temprano e impuso condiciones en el juego.

El equipo de Gonnet no pudo sostener el impulso inicial por que la visita aprovechó una ráfaga de buen juego para dar vuelta el tanteador con los tries de Almasque y Llanos. Con mucho juego con el pie a los espacios vacíos, Universitario trató de parar el ímpetu del conjunto “Fundador” y así fue que con un penal de Cachaza y un try Almeida dejó el parcial 17 a 12 a su favor.

En el complemento el conjunto del León apeló a la certeza de su pateador Federico Llanos para acercar cifras en el marcador.

En tanto Universitario no se salió de su libreto y a los 56’ con un try de Vidal empezó torcer el destino del partido

A partir de allí, la buena defensa de los dirigidos por Federico Tosti y Ángel Breccia, abortó a puro tackle los ataques del visitante y ya sobre el final con otro penal de Cachaza selló el resultado. “Biei” solo pudo descontar sobre el final gracias a otro try de Llanos.

Universitario volvió a la senda del triunfo y la semana próxima viajará a Pilar, para medirse ante Champagnat.