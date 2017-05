Perdió Albatros

| Publicado en Edición Impresa

Albatros no pudo como visitante y perdió 12 a 3 frente a La Salle por la sexta fecha del torneo de Primera C de la URBA. El Tricolor hilvanó su tercera derrota consecutiva y no puede levantar vuelo.

En un partido muy cerrado por las inclemencias del tiempo, Albatros no pudo doblegar al equipo de San Martín y volvió a perder.

En la primera etapa, el marcador recién se abrió sobre el final con un try convertido del equipo local. El partido no era bueno, pero La Salle aprovechó un error en una salida del Tricolor y se fue al descanso 7 a 0 arriba en el marcador.

En el complemento, el Tricolor siguió en la misma sintonía cometiendo errores de manejo y solo pudo descontar con un penal de Bruno Balatti. Los dirigidos por Daniel Maglio y Eduardo Ramos Alvelo no tuvieron una buena tarde en las formaciones fijas, sobre todo en los line-out. La Salle, por su parte, se dedicó a jugar con los gordos y con muy poco volvió a estirar el marcador con otro try a poco del final. La chapa marcó 12 a 3 y nueva derrota del equipo de Hernández.

La semana que viene, el Tricolor será local ante CASA de Padua e intentará cortar la mala racha.

Albatros formó con: A. Cicchino, F. Belinche, F. Lazzari, S. Lombardi, J. M. Kiramarios, S. Valdovinos, M. Valdovinos, J. Bisceglia (C), A. Sáenz, B. Balatti, T. Mainini, R. Roletto, S. Lambre, L. Elizondo e I. Mac Dougall. Ingresaron: F. Martinetto, P. Amieva, L. Benavídez y E. Elizondo.

En tanto, Berisso que cedió la localía, perdió por 59 a 6 con Porteño por la cuarta fecha del torneo de Tercera División de la URBA. Los tantos del equipo de Catrtiel Gómez fueron dos penales de Gastón Fernández Sosa.

Hoy, por el Torneo Empresarial, Ensenada RC jugará frente a Aerolíneas Argentinas desde las 16 en cancha de Universitario.