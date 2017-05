Cuando un escape se convierte en un infierno

Brad Pitt, Ben Affleck y otros famosos reconocieron que para lidiar con las presiones del medio se volcaron a la bebida, una decisión que no terminó bien para ellos. Historias de vidas marcadas por la adicción

El último actor en caer y confesar sus excesos alcohólicos ha sido Brad Pitt quien, en su primera entrevista desde su divorcio de Angelina Jolie, desvelaba que se convirtió en todo “un profesional” a la hora de beber.

Para Pitt, según cuenta en la revista GQ, la bebida “se convirtió en un problema”, aunque reconoce: “vuelvo a tener el control de mis acciones tras seis meses sin probar el alcohol y ahora me he convertido en un asiduo a los zumo de arándanos y el agua con gas”.

Tras una terapia, Brad Pitt, de 53 años, reconocía que, durante este periodo, “he reparado mis debilidades y fracasos, y los he asumido”.

La confesión de Pitt se produce dos meses después de que otra estrella de Hollywood desvelara su adicción al alcohol. El actor y director Ben Affleck, quien asumía sus problemas con la bebida y, tras una cura de desintoxicación, decía: “pretendo vivir la vida al máximo y ser el mejor padre”.

Sin embargo, a pesar de que combatir su adicción les permitió a ambos actores volver a conectar con sus familias, ambos perdieron a sus parejas en una nube etílica: Affleck se separó de Garner y, tras un intento de acercamiento reciente, formalizó el divorcio; Pitt protagonizó el divorcio del siglo con Angelina Jolie, aunque desde el entorno de ambos afirman que luego de que Brad se abriera sobre sus problemas y aceptara ayuda ambos están reconsiderando un reencuentro.

Los casos de Pitt y Affleck no son aislados en el mundo del cine, un campo donde grandes intérpretes han reproducido magníficos papeles de alcohólicos, como el de Nicolas Cage en “Living Las Vegas”, pero que ha traspasado las pantallas del cine para ser un hábito irrefrenable en la vida de muchos de ellos.

Conocida era la afición por la bebida de grandes clásicos de Hollywood, como Humphrey Bogart, Spencer Tracy, David Niven o Montgomery Clift, por citar sólo algunos, o Richard Burton, Peter O´Toole u Oliver Reed, sin olvidarse del “Rat Pack” de Las Vegas, la cuadrilla encabezada por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. (además de Peter Lawford y Joey Bishop), muy habituados a la bebida.

Tony Curtis o Dennis Hopper también aparecen en este listado, como los casos de los también fallecidos Robbin Williams o James Gandolfini, el conocido mafioso Tony Soprano de la serie de televisión “Los Sopranos”.

CORTAR POR LO SANO

Al Pacino, aún vivo, también tuvo problemas con el alcohol en su juventud. “Formaba parte de mi vida. Como decía Laurence Olivier, ‘el trago de después de la obra era lo mejor del día’. Lo hacía en exceso”, admitió el actor años después, asegurando que no ha vuelto a dar un sorbo.

Caso parecido ha sido el de Anthony Hopkins, quien confesó que en 1975 superó una adicción al alcohol: “No me arrepiento de nada de mi pasado, el pasado es algo que está muerto”, declaraba en 2010 el protagonista de “El silencio de los corderos”.

Otros grandes actores que se han ido alejando de la bebida son Michael Douglas, que pasó por una clínica de desintoxicación por su adicción al sexo, las drogas y el alcohol; o Collin Farrell, quien ha insistido que no bebe una gota de alcohol desde que, en 2005, plantara cara a su exceso con la bebida (aunque, en la pantalla, le ha tocado el desafío de interpretar a varios adictos, como ocurriera en “True Detective”).

MAS CASOS

Robert Downey Jr. también confesó sus problemas con el alcohol, deteniendo una carrera en ascenso por sus constantes problemas con la sustancia. Fue rescatado por la franquicia Marvel, donde su enorme talento y carisma le permitieron interpretar a su doble, Tony Stark, el megalómano alcohólico funcional que se convierte en Iron Man.

Otro reconocido caso es el del francés Gerard Depardieu, de reciente paso por el país, que llegó a beberse catorce botellas de alcohol en un día. Depardieu reconocía en 2016 que había dejado de encontrar placer en la bebida. “No me gusta nada la embriaguez. Se esconden miedos, cosas, y ya no consigo encontrarle placer”, indicaba al diario “Le Parisien”.

“Es triste, muy triste. Es una gran tristeza darse cuenta de que eres adicto a algo”, reveló Depardieu, quien consideró que el problema no es el alcohol sino otras cuestiones. “Al llegar a Alcohólicos Anónimos diría algo así como esto: ‘Buenos días, me llamo Gérard, he bebido doce botellas de vino tinto, tres botellas de pastis y tres de whisky’. Puede que eso ayude a alguna gente, pero su problema no es el alcohol: es la mierda y la soledad. Y que son narcisistas, porque lo cierto es que cuando se interesan por ti, eres feliz”.

El planteo políticamente incorrecto de Depardieu puede servir para trazar un mapa de por qué los casos de adicciones (al alcohol, a las drogas, al sexo) son tan frecuentes en la farándula: a la cuestión de la disponibilidad las palabras de varios protagonistas de estas duras historias deja entrever un gran sentido de vacío, de vacío de sentido que se refuerza particularmente en un mundo de glamour que esconde presiones, competencias y, sobre todo, una satisfacción mucho menor a la imaginada cuando se persiguió la meta de la fama.

Claro que otro reconocido abusador del alcohol no estaría de acuerdo con el francés y su crítica a Alcohólicos Anónimos. Alejado de las noches de borracheras, Mel reveló que “soy parte del programa de 12 pasos y de esa forma he logrado estar sobrio, ahora puedo decir orgulloso que llevo 10 años sin probar ni una gota. Para mí ha sido como entrar y salir a través de una puerta giratoria, pero ya lo he dejado para siempre”.

¡HASTA HARRY!

El alcohol ha marcado la vida del célebre Charlie Sheen, otro actor que vio coartada una carrera exitosa por sus escándalos (y que también se interpretó a sí mismo en la pantalla, en la serie “Two and a half Men”); de Nick Nolte; y de John Hamn, protagonista de la serie “Mad Men”, a quien su alcoholismo le habría costado nada menos que su matrimonio. Otra leyenda que pudo superar la adicción fue Bill Murray.

Pero hay casos más sorprendentes, como el de Chris Pine, recordado por su papel del capitán Kirk en la película “Star Trek” (2009). ¡Y el de Daniel Radcliffe! El intérprete del niño mago de Harry Potter confesó en 2011 que había conseguido superar su dependencia del alcohol. “Me volví dependiente (del alcohol) para disfrutar de las cosas. Hubo unos años en los que estaba enamorado de la idea de vivir un estilo de vida de una persona famosa”, señaló.